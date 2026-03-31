Ngày 31/3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quyết định gia hạn thời hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 đến hết ngày 30/6/2026.

Việc gia hạn không áp dụng đối với những người đã được cấp thẻ tại các cơ quan tạp chí khoa học thuộc cơ sở giáo dục đại học, tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm, viện và bệnh viện.

Trong thời gian gia hạn thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025, các trường hợp đã được cấp thẻ nhà báo thời hạn 2026-2030 sử dụng thẻ nhà báo đã được cấp trong hoạt động tác nghiệp.

Quyết định này thay thế Quyết định số 4794/QĐ-BVHTTDL ngày 19/12/2025 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 đến hết ngày 31/3/2026.