Sáng nay, phát biểu kết luận hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Đảng bộ Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho hay, nhìn lại năm 2025, các ý kiến tại hội nghị thống nhất nhận định Đảng ủy Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có tính "chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế".

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP

Về "chuyển đổi trạng thái", việc thành lập Đảng bộ Chính phủ là một chủ trương lớn của Trung ương, là bước đổi mới trong phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Chính phủ; tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với công tác quản lý, điều hành của Chính phủ; bảo đảm không chồng chéo, bỏ sót và không làm thay; bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Về "xoay chuyển tình thế", trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Chính phủ, điểm nổi bật là trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, thời cơ, trước xu thế chung của kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, lạm phát tăng cao, kinh tế vĩ mô không ổn định, nợ công tăng thì Việt Nam đạt tăng trưởng kinh tế cao, lạm phát kiểm soát tốt, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm, nợ công, bội chi được kiểm soát tốt.

Theo Thủ tướng, những kết quả lớn nhất là tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước (thể hiện rõ qua các dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước); niềm tin và hy vọng của bạn bè quốc tế vào Việt Nam phát triển hùng cường, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà trong các lĩnh vực khác; niềm vui của nhân dân khi được thụ hưởng thành quả của đất nước.

Thủ tướng nêu rõ, trong thành quả chung của đất nước có đóng góp của Đảng ủy Chính phủ với vai trò lãnh đạo cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, cơ quan hành pháp và thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Cụ thể, Đảng ủy Chính phủ đã chấp hành nghiêm, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả toàn diện, quan trọng, nổi bật; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp lại giang sơn, tinh giản biên chế; lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân; chỉ đạo quyết liệt, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cùng với đó, công tác xây dựng đảng được Đảng bộ Chính phủ đặc biệt quan tâm, ngày càng đi vào nền nếp; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác tổ chức, cán bộ được quan tâm thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ...

Thủ tướng đánh giá chung, Đảng ủy Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, "biến nguy thành cơ, biến tư duy thành nguồn lực, biến thách thức thành động lực" và huy động được sức mạnh từ nhân dân để góp phần phát triển đất nước, tạo được nền tảng, tạo đà, tạo lực, tạo thế, tạo niềm tin để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

Thực hiện có hiệu quả tầm nhìn chiến lược, tự chủ chiến lược

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, các cơ quan đã và đang triển khai nhiệm vụ năm 2026 trên tinh thần những nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng sẽ xác định.

Trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả tầm nhìn chiến lược, tự chủ chiến lược, hai mục tiêu chiến lược 100 năm; trên cơ sở đó thực hiện 5 chiến lược cụ thể: hoàn thiện thể chế chiến lược, huy động nguồn lực chiến lược, đầu tư hạ tầng chiến lược, phát triển công nghệ chiến lược và giữ cân bằng chiến lược.

Năm 2026, Đảng ủy Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp: Tập trung chỉ đạo công tác tổ chức, phục vụ, bảo đảm tuyệt đối an toàn, tổ chức thành công Đại hội 14 của Đảng; tập trung quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội 14, chương trình hành động triển khai nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng; triển khai nhiệm vụ được giao theo chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa 14, chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026.

Ngoài ra, Đảng ủy Chính phủ quán triệt, tổ chức thực hiện kết luận của Trung ương, Nghị quyết 244 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Nghị quyết 01 của Chính phủ; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đột phá chiến lược của Bộ Chính trị; tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược; chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo, bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau...