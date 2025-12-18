Trao đổi với PV VietNamNet, Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế dinh dưỡng, Bệnh viện 19/8 (Bộ Công an) cho biết, tiết luộc, ngải cứu và trứng vịt lộn đều là những thực phẩm quen thuộc trong ẩm thực dân gian. Khi kết hợp với nhau, món ăn mang lại cảm giác no lâu, ấm bụng, đặc biệt phù hợp với thời tiết lạnh, vì vậy rất hút khách vào mùa đông. Tuy nhiên, đây không phải món nên ăn hằng ngày.

Trứng vịt lộn giàu protein, chất béo, vitamin A, B12 và sắt, giúp bổ sung năng lượng, tạo cảm giác no lâu, đỡ mệt mỏi. Còn ngải cứu chứa tinh dầu, làm ấm bụng, giảm cảm giác lạnh, hỗ trợ tiêu hóa nhẹ. Tiết luộc cũng cung cấp protein và một lượng sắt nhất định.

Món tiết hầm ngải cứu, trứng vịt lộn hút khách mùa đông. Ảnh: Nguyễn Phương

“Chính sự kết hợp này khiến nhiều người nhận thấy rõ cảm giác “ấm người” sau khi ăn. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa món ăn này phù hợp để sử dụng thường xuyên hoặc coi là thực phẩm bồi bổ lâu dài”, tiến sĩ Giang thông tin.

Cả 3 thành phần trong món ăn đều thuộc nhóm giàu đạm và cholesterol, là những thực phẩm “nặng chuyển hóa” đối với gan, thận và hệ tim mạch nếu dùng nhiều.

Cụ thể, tiết luộc không phải là nguồn sắt tối ưu như nhiều người vẫn nghĩ. Ngược lại, nếu không được luộc chín kỹ, tiết tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn, ký sinh trùng và rất khó kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trứng vịt lộn chứa hàm lượng cholesterol và purin cao. Ăn nhiều dễ làm tăng mỡ máu, tăng acid uric, gây đầy bụng, khó tiêu, đặc biệt ở người có hệ tiêu hóa kém.

Ngải cứu, nếu dùng với liều cao hoặc sử dụng thường xuyên, có thể gây rối loạn tiêu hóa, thậm chí kích thích tử cung, không an toàn cho một số đối tượng.

Vì vậy, việc ăn thường xuyên hoặc coi tiết hầm ngải cứu, trứng vịt lộn là món “bổ dưỡng hằng ngày” là không phù hợp, kể cả với người đang có sức khỏe bình thường.

6 nhóm người không nên ăn

Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang khuyến cáo, các nhóm sau nên tránh món tiết hầm ngải cứu, trứng vịt lộn:

- Người bị mỡ máu cao, bệnh tim mạch, tăng huyết áp: Món ăn trên có hàm lượng cholesterol và chất béo cao, dễ làm tăng nguy cơ xơ vữa mạch.

- Người mắc gout hoặc có acid uric cao: Tiết và trứng vịt lộn đều giàu purin, dễ kích hoạt cơn gout cấp.

- Người có bệnh gan, thận: Món ăn trên nặng chuyển hóa, không phù hợp với người có chức năng gan - thận suy giảm.

- Phụ nữ mang thai: Ngải cứu có thể kích thích co bóp tử cung còn tiết luộc tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn.

- Người già yếu, người suy giảm miễn dịch dễ gặp biến chứng nếu nhiễm khuẩn từ thực phẩm.

- Trẻ nhỏ: Hệ tiêu hóa của các bé chưa hoàn thiện, không phù hợp với món ăn nhiều đạm và cholesterol.

Với người khỏe mạnh, chuyên gia khuyến cáo chỉ nên ăn 1-2 lần tiết hầm ngải cứu, trứng vịt lộn mỗi tháng, mỗi lần tối đa một trứng vịt lộn, lượng tiết vừa phải. Tiết phải được luộc chín hoàn toàn, người dân tuyệt đối không ăn tiết tái. Ngoài ra, không nên ăn quá muộn vào buổi tối để tránh đầy bụng, khó tiêu, ảnh hưởng giấc ngủ.