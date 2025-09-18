LỜI TÒA SOẠN: Nghệ sĩ càng nổi tiếng càng cần đến vệ sĩ, không chỉ 1 mà còn nhiều vệ sĩ, đặc biệt khi cần đảm bảo an toàn ở những sự kiện đông người. Vì vậy, nhiều ngôi sao đã không ngại chi hàng tỷ đồng để thuê vệ sĩ riêng và nhiều trong số đó gắn bó với thân chủ nhiều năm như người nhà. Họ không chỉ có sức khoẻ, sự nhanh nhạy mà còn luôn trách nhiệm, tận tâm, đặc biệt có khả năng giữ kín mọi bí mật liên quan đến các ngôi sao. VietNamNet triển khai loạt bài về vệ sĩ của những ngôi sao nổi tiếng tại Việt Nam và thế giới để độc giả có thể hình dung phần nào về công việc đặc thù của họ.

Để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối, nhiều ngôi sao Hoa ngữ không ngần ngại chi số tiền lớn để thuê đội ngũ vệ sĩ với số lượng từ vài chục đến cả trăm người tháp tùng mỗi lần xuất hiện giữa đám đông.

Điều này dễ hiểu với bối cảnh văn hóa thần tượng lên ngôi, fan cuồng có những hành động quá khích dễ ảnh hưởng đến nghệ sĩ trong vài năm gần đây.

Các sao Hoa ngữ luôn ra ngoài với vệ sĩ kề cận.

Tuy nhiên, tờ Tân Hoa Xã cho rằng nhiều ngôi sao lại tranh thủ điều này để tâng bốc bản thân, tạo sự chú ý với truyền thông lẫn dư luận.

Không ít gương mặt dù đã nổi tiếng hay chỉ mới chập chững vào nghề cũng từng vướng tai tiếng vì những ồn ào liên quan đến vệ sĩ.

Sự phô trương thái quá từ người nổi tiếng

Ngôi sao Hoàng Cảnh Du từng gây xôn xao khi xuất hiện trong 1 sự kiện nhãn hàng được tổ chức tại Trịnh Châu (Trung Quốc).

Hoàng Cảnh Du bị chỉ trích vì mang hơn 100 vệ sĩ đi sự kiện.

Tài tử dẫn theo đoàn vệ sĩ hơn 100 người bảo vệ mình trong suốt buổi giao lưu.

Đoạn clip ghi lại cảnh đoàn người hộ tống Hoàng Cảnh Du nối đuôi dài từ tầng trệt lên tận thang máy gây bàn tán trên mạng xã hội.

Đội vệ sĩ hộ tống Hoàng Cảnh Du

Hình ảnh thực tế tại hiện trường cho thấy không có quá nhiều khán giả để ê-kíp diễn viên lẫn ban tổ chức huy động rất đông số lượng vệ sĩ như thế.

Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành "trò cười" trên mạng xã hội với nhiều bài viết chế giễu nam diễn viên.

Ngô Cẩn Ngôn vướng ồn ào vì thuê 30 vệ sĩ khi đến trung tâm thương mại.

Nổi tiếng nhờ Diên Hy Công Lược, Ngô Cẩn Ngôn liên tiếp vướng chỉ trích vì thái độ ngôi sao của mình.

Trong 1 lần tham gia sự kiện, cô có đến 30 vệ sĩ hộ tống đảm bảo an ninh và không bị quấy rầy từ người dân.

Dịp khác, khi xem show nhạc của Lâm Tuấn Kiệt, cô cũng phải mang theo 6 vệ sĩ "mở đường" dù thực tế, nữ diễn viên gần như bị mọi người ngó lơ.

Truyền thông khi ấy đánh giá vụ việc của Ngô Cẩn Ngôn là “điên rồ”, phê phán cô tự xem mình nổi tiếng hơn cả 1 ngôi sao Hollywood.

Angelababy huy động cả cảnh sát đặc nhiệm, bên cạnh hàng chục vệ sĩ.

Tháng 8/2023, Angelababy tham dự một sự kiện ở Ôn Châu (Trung Quốc). Tuy nhiên, điều khiến nữ diễn viên gây chú ý hơn cả là cô được hộ tống bởi hàng chục vệ sĩ cùng đội cảnh sát đặc nhiệm.

Nhóm người này đã nắm tay nhau và bao vây Angelababy tạo thành vòng tròn hộ tống cô.

Mạng xã hội lập tức dậy sóng khi video quay lại khoảnh khắc này được đăng tải. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên làm quá bởi nếu cần thiết chỉ nên thuê vệ sĩ, không nên huy động cảnh sát đặc nhiệm gây lãng phí nguồn nhân lực.

Tài tử kém tiếng Trương Minh Ân khi bước ra khỏi sân bay đã thuê một "binh đoàn" vệ sĩ, khiến nhiều người lầm tưởng là sao hạng A.

Anh thậm chí còn che kín mặt, vội vã bước đi mặc dù không hề bị ai ngăn cản hay làm phiền.

Tương tự, ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan cũng xuất hiện trên 1 con phố thương mại ở Thẩm Dương (Trung Quốc) với dày đặc nhóm người vây xung quanh.

Người dân ở hiện trường buộc phải dừng lại hoặc bị ép đi đường vòng để ưu tiên lối đi cho tài tử.

Trước phản ứng gay gắt từ dư luận, Chân Tử Đan vội vàng xin lỗi, giải thích rằng anh không yêu cầu vệ sĩ đông khi xuất hiện cùng mình.

"Tôi cũng ghét những điều đó và có chung sự bức xúc như các bạn khi xem video”, anh giải thích.

Một diễn đàn trên Weibo bàn luận về việc người nổi tiếng xuất hiện nơi công cộng thu hút nhiều sự chú ý.

Câu hỏi: "Tại sao chúng ta phải nhường đường cho ngôi sao ở nơi công cộng? Họ có đặc quyền gì sao?" nhận hàng triệu lượt thích, bình luận ủng hộ của số đông.

Theo Sina, một số người nổi tiếng hiện nay có lối hành xử kiêu ngạo đến mức thái quá. Bất kỳ sự xuất hiện nào của họ ở nơi công cộng cũng đều phải có rất đông người vây quanh, từ trợ lý, vệ sĩ, ê-kíp hậu cần…

Diễn viên Phạm Băng Băng và các vệ sĩ.

Một số ê-kíp thậm chí coi không gian công cộng là tài sản riêng, chặn đường, đuổi người ra khỏi thang máy và chiếm dụng các tiện ích để phục vụ ngôi sao.

Không ít người đi đường thậm chí còn bị nhân viên an ninh đẩy khi đang đi bộ, khiến họ vấp ngã, chấn thương.

“Ngành công nghiệp giải trí, vốn là nơi của danh vọng và tiền bạc, giờ đây còn đầy rẫy sự dư thừa, làm màu là chính.

Tôi hy vọng một số người nổi tiếng có thể học cách tự nhận thức và ngừng cảm giác tự cho mình hơn người.

Mọi người đều bình đẳng, không có chuyện bạn là ngôi sao, chúng tôi phải phục vụ bạn", 1 nhà phê bình nghệ thuật nêu quan điểm trên QQ.

Thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm, như "bảo mẫu" của sao

Câu chuyện thù lao cát-sê của vệ sĩ sao Hoa ngữ cũng nhận nhiều sự quan tâm của công chúng.

Tiền Ích Quần (nghệ danh Roger) - có 20 năm hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực vệ sĩ. Đến nay, anh đã hoàn thành ít nhất gần 10.000 sự kiện an ninh, chưa từng để xảy ra sự cố nào.

Tiền Ích Quần - vệ sĩ số 1 chuyên bảo vệ sao hạng A Hoa ngữ hiện nay.

Các ngôi sao hạng A được Tiền Ích Quần bảo vệ gồm Châu Tấn, Lưu Văn, Huỳnh Hiểu Minh, Lưu Diệc Phi…

Theo Tiền Ích Quần, thù lao của vệ sĩ được trả theo thỏa thuận hợp đồng giữa phía nghệ sĩ và công ty.

"Với các sao hạng A, họ không chỉ thuê 1,2 người, có khi số lượng vài chục hoặc cả trăm để đảm bảo an ninh. Giá cả không nhất quán do phụ thuộc vào khối lượng công việc và thỏa thuận giữa đôi bên", anh cho hay.

Tiền Ích Quần còn tiết lộ các vệ sĩ dưới trướng anh kiếm không dưới 30.000 Nhân dân tệ (hơn 111 triệu VNĐ)/tháng.

Mỗi năm, họ có thể kiếm được tới 500.000 Nhân dân tệ (1,8 tỷ VNĐ)/năm bao gồm thưởng và phụ cấp. Số tiền này thường dao động tùy vào kinh nghiệm, năng lực và số lượng công việc.

Ngoài bảo vệ cá nhân nghệ sĩ, công ty của Tiền Ích Quần cũng đảm nhiệm an ninh cho các lễ cưới, sự kiện đông người.

Họ từng phụ trách đảm bảo an ninh cho đám cưới của Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi tại Bali (Indonesia).

Một tháng trước đám cưới, Tiền Ích Quần đã đến địa phương để tìm hiểu tình hình và khảo sát địa điểm. Tổng cộng 76 nhân viên an ninh được huy động tại lễ cưới, trong đó có 6 người được anh đưa từ Trung Quốc sang và 70 người được thuê tại địa phương.

"Lễ cưới thế kỷ" của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy huy động hơn 1.000 vệ sĩ.

Đám cưới huy động đội ngũ vệ sĩ lớn nhất showbiz là của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy. Sự kiện được quản lý chung bởi 3 công ty an ninh, tập hợp hơn một nghìn nhân sự, có quy mô tương đương 3 lễ trao giải điện ảnh lớn.

Các sao Hoa ngữ rất ưa chuộng chọn vệ sĩ từ 3 nhóm xuất thân. Thứ nhất là lính đặc chủng và lính xuất ngũ. Nhóm này được đánh giá cao vì từng được huấn luyện nhiều kỹ năng đặc biệt, có kiến thức rộng và toàn diện.

Ngoài ra do được đào tạo trong quân đội, những người này có tính nguyên tắc cao, bảo mật mạnh mẽ.

Thứ 2 là huấn luyện viên, vận động viên võ thuật. Thứ 3 là cảnh sát đã nghỉ việc và cảnh sát hợp đồng.

Nhiều vệ sĩ còn kiêm cả nhiệm vụ bảo mẫu cho sao trong đời sống. Họ buộc phải có mặt mọi lúc nếu nghệ sĩ cần, sẵn sàng phụ trách cả công việc lái xe, trợ lý, khuân vác đồ. Nếu sao đi shopping hoặc xuất ngoại du lịch, vệ sĩ cũng phải đi theo trông nom.

Ảnh, clip: Tư liệu