Nhà khoa học Harvard Avi Loeb, người nổi tiếng với các tuyên bố gây tranh cãi về nguồn gốc ngoài hành tinh của các vật thể liên sao, vừa chấp nhận lời thách thức trị giá 1.000 USD từ Michael Shermer, nhà xuất bản tạp chí Skeptic. Vụ cược xoay quanh khả năng người ngoài hành tinh sẽ không ghé thăm Trái Đất trước năm 2030.

Loeb mô tả chi tiết vụ cá cược trong bài viết trên Medium, đồng thời gợi ý rằng sự xuất hiện của vật thể 3I/ATLAS có thể là “manh mối” giúp ông giành chiến thắng.

“Cách duy nhất khiến cuộc tranh luận thay đổi”, Loeb nói với The Post, “là nếu phần lớn những người có lý trí đồng ý rằng chúng ta có một ‘hàng xóm vũ trụ’ và rằng có một vật thể công nghệ không phải do con người tạo ra đã được tìm thấy. Đó chính là ngưỡng để tôi thắng cược và tôi thực sự hy vọng điều đó xảy ra.”

Điều khoản của vụ cá cược 1.000 USD

Michael Shermer, một nhà khoa học chuyên phản biện UFO, đã tuyên bố đặt cược rằng sẽ không có “khám phá hoặc tiết lộ về việc người ngoài hành tinh thăm Trái Đất dưới bất kỳ hình thức nào” trước ngày 31/12/2030.

Thách thức này được ông chính thức thông qua chương trình Long Bets của Long Now Foundation - nơi các cá nhân đưa ra dự đoán dài hạn có ý nghĩa với xã hội và gắn với các khoản tiền mang tính thiện nguyện.

Theo điều kiện Shermer đặt ra, để Loeb thắng cược, ít nhất hai trong số ba tổ chức - NASA, Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ (NSF) và Hiệp hội Thiên văn Mỹ (AAS) - phải xác nhận rằng đã có phát hiện liên quan tới “trí tuệ ngoài Trái Đất”.

Điều này có thể bao gồm: UFO/UAP, các vật thể liên sao được xác định có bản chất công nghệ hoặc bất kỳ dạng sống ngoài hành tinh nào được tìm thấy trên Trái Đất.

Loeb lạc quan rằng phe ông có thể chiến thắng. Ông lập luận rằng cuộc tìm kiếm dấu vết công nghệ ngoài hành tinh thực sự chỉ mới bắt đầu từ năm 2025, khi vật thể liên sao 3I/ATLAS được phát hiện cùng nhiều sự kiện khác.

Theo Loeb, việc săn tìm ET (sinh vật ngoài hành tinh) là cần thiết vì “trong Dải Ngân Hà có hàng tỷ hệ sao tương tự Trái Đất – Mặt Trời, đa số còn già hơn Hệ Mặt Trời hàng tỷ năm”.

Ông khẳng định: “Tôi dám cá rằng chúng ta không phải nền văn minh thông minh đầu tiên của thiên hà. Đã từng có nhiều nền văn minh tiên tiến hơn nhiều.”

Ông còn nói thêm: “Rất có thể đã có nhiều nền văn minh phát triển, chế tạo tàu vũ trụ và du hành trong không gian.” Câu hỏi duy nhất, theo Loeb, là: “Nền văn minh gần chúng ta nhất ở đâu?”

3I/ATLAS: manh mối hay ảo tưởng?

Với Loeb, câu trả lời có thể nằm ở chính 3I/ATLAS - vật thể liên sao từng khiến giới khoa học “đau đầu” vì quá nhiều điểm bất thường.

Đầu tuần này, Loeb thậm chí còn đưa ra giả thuyết rằng quỹ đạo kỳ lạ của 3I/ATLAS hướng về sao Mộc (dự kiến đến nơi vào tháng 3 tới) có thể cho thấy nó “thả vệ tinh” để thu thập thông tin cho một nền văn minh ngoài Trái Đất.

Nếu 3I/ATLAS “làm điều gì đó bất thường gần sao Mộc” hoặc nếu con người phát hiện nó “để lại các thiết bị thăm dò” tại nhiều vị trí khác nhau, điều đó - theo Loeb - sẽ thay đổi hoàn toàn nhận thức của con người về vũ trụ.

Tuy vậy, Loeb thừa nhận bằng chứng cần phải “rõ ràng” và “không thể gây tranh cãi”.

Trên Medium, ông tóm tắt quan điểm: “Tốt hơn hết là hãy lạc quan, vì đôi khi niềm tin có thể trở thành lời tiên tri tự hoàn thành. Đó là lý do tôi tiếp tục hành trình này, với hy vọng chúng ta sẽ tìm thấy ‘đối tác’ trong cuộc hẹn hò mù với các vật thể liên sao.”

Trái ngược với tinh thần lạc quan của Loeb, Michael Shermer nhấn mạnh rằng sau 33 năm theo dõi mọi lời tiên tri về UFO, ông vẫn chưa thấy bất kỳ “bằng chứng rõ ràng nào về tiếp xúc với người ngoài hành tinh”.

Ông cho rằng những người ủng hộ giả thuyết UAP là tàu ngoài hành tinh thường xuất hiện trước Quốc hội Mỹ, tự tin tuyên bố rằng họ biết nhân chứng từng gặp hoặc giao tiếp với người ngoài Trái Đất. Nhưng khi được yêu cầu cung cấp bằng chứng, họ lại thoái thác: “Tài liệu mật”, “bí mật tối cao”, “bị đe dọa”, hoặc “sợ mất sự nghiệp và mạng sống nếu tiết lộ”.

“Liệu đây có phải là dấu hiệu công nghệ cho thấy việc chiếu sáng hoặc dọn đường các thiên thạch nhỏ nguy hiểm có thể gây hư hại cho một vật thể công nghệ không?” - Loeb nói trong khi thắc mắc về ánh sáng kéo dài được camera HiRISE chụp vào ngày 2/10/2025. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/Đại học Arizona

Shermer nói rằng vụ cá cược này là cơ hội để những người tin vào UFO “dám đặt tiền vào chính niềm tin của họ”.

Theo ông, đây có thể trở thành phiên bản hiện đại của cuộc tranh luận huyền thoại trong “Inherit the Wind” - nhưng ở quy mô liên sao.

Thắng hay thua, khoa học vẫn là người hưởng lợi

Shermer viết: “Nếu Loeb thắng cược, đó sẽ là phát hiện vĩ đại nhất trong lịch sử loài người: rằng chúng ta không cô độc trong vũ trụ.”

Ngược lại, nếu Shermer thắng, điều đó không có nghĩa Trái Đất là dạng sống thông minh duy nhất, mà chỉ cho thấy “những tuyên bố về tiếp xúc với ET đã bị phóng đại quá mức” và nhân loại cần tiếp tục tìm kiếm sự thật theo phương pháp khoa học.

Quỹ đạo của 3I/ATLAS với vị trí của các hành tinh vào ngày 22/11/ 2025. Ảnh: NASA/JPL

Dù kết quả thế nào, 1.000 USD từ vụ cá cược sẽ được chuyển đến Quỹ Dự án Galileo - sáng kiến nghiên cứu của Avi Loeb chuyên tìm kiếm vật thể ngoài Trái Đất và các hiện tượng trên bầu trời bất thường có thể củng cố lập luận của ông.

(Theo Space, NY Post)