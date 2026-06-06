Highlights Mirra Andreeva 2-0 Maja Chwalinska (nguồn: Roland Garros)

Nữ tay vợt Mirra Andreeva đã khép lại hành trình kỳ diệu tại Roland Garros bằng chức vô địch Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp.

Ở trận chung kết đơn nữ, tay 19 tuổi người Nga đánh bại hiện tượng Maja Chwalinska sau hai set với các tỷ số 6-3, 6-2, qua đó đăng quang ngay trong lần đầu tiên góp mặt ở một trận chung kết Grand Slam.

Andreeva đã khép lại hành trình cổ tích khi thắng 2-0 trước hiện tượng khác là Chwalinska - Ảnh: Roland Garros

Trước trận đấu, Chwalinska được xem là câu chuyện cổ tích của giải. Tay vợt hạng 114 thế giới đã tạo nên hành trình khó tin để tiến tới trận tranh cúp, nhưng trước một Andreeva bản lĩnh và ổn định hơn, cô không thể viết tiếp giấc mơ tại Paris.

Set mở màn diễn ra khá căng thẳng trong những game đầu. Chwalinska nỗ lực bám đuổi, cố gắng kéo Andreeva vào các pha bóng dài để tìm cơ hội. Tuy nhiên, tay vợt người Nga cho thấy sự điềm tĩnh đáng nể. Cô kiểm soát tốt nhịp độ, tận dụng hiệu quả những thời điểm quan trọng để thắng 6-3.

Andreeva vô địch Grand Slam ngay lần đầu vào chung kết. Ảnh: Roland Garros

Sang set 2, Mirra Andreeva càng chơi càng tự tin. Những cú đánh sâu, có độ chính xác cao giúp cô liên tục đẩy Chwalinska vào thế phòng ngự. Khi đối thủ bắt đầu mắc nhiều lỗi hơn, Andreeva nhanh chóng bứt lên và khép lại set đấu với tỷ số 6-2.

Chiến thắng này đưa Andreeva bước lên đỉnh cao Roland Garros 2026. Từ một tài năng trẻ đầy triển vọng, cô đã chính thức trở thành nhà vô địch Grand Slam, mở ra chương mới đầy hứa hẹn cho sự nghiệp.