Nhằm tri ân, đóng góp cho cộng đồng nơi thương hiệu gắn bó và phát triển, đồng thời lan tỏa tinh thần khai xuân bản lĩnh, Tiger Beer tiếp tục triển khai chương trình năm nay với các hoạt động chăm lo thiết thực cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đội ngũ nhân viên Tiger Beer trao tặng những phần quà ý nghĩa đến người dân có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều tỉnh thành trên cả nước

Đến với chương trình, bà con được thăm khám và tư vấn sức khỏe miễn phí, an tâm chuẩn bị cho năm mới; tham gia Chợ Tết Nhân Ái để chủ động lựa chọn các nhu yếu phẩm thiết yếu cho gia đình; cùng nhau gắn kết trong không khí Tết truyền thống qua các hoạt động gói tặng bánh chưng, bánh tét, tặng chữ thư pháp, cắt tóc miễn phí và hái lộc đầu xuân.

Người dân phấn khởi trong không khí Tết đang đến gần với các hoạt động thiết thực từ Tiger Beer

Với sự tham gia của đội ngũ nhân viên Heineken Việt Nam cùng các đối tác địa phương, chương trình còn là dịp để cộng đồng cùng sẻ chia những khoảnh khắc sum vầy, ấm áp, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, tạo nên nền tảng tinh thần vững vàng để khởi đầu năm Bính Ngọ đầy bản lĩnh.

Chương trình nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động thiện nguyện Tết thường niên do Heineken Việt Nam phối hợp cùng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và chính quyền địa phương tổ chức trên toàn quốc, dự kiến hỗ trợ 5.700 người dân tại 21 khu vực trên cả nước, với tổng giá trị hỗ trợ hơn 7,3 tỷ đồng. Chuỗi hoạt động có sự tham gia tích cực của đội ngũ nhân viên Heineken Việt Nam trên toàn quốc, cùng chung tay lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Chuỗi hoạt động Tết của Heineken Việt Nam cùng Hội Chữ thập đỏ dự kiến hỗ trợ người dân tại 21 khu vực toàn quốc

Trong hành trình song hành cùng Việt Nam, Tiger Beer luôn đặt việc đồng hành cùng cộng đồng là một trong những ưu tiên quan trọng, đặc biệt ở những thời điểm cần sự sẻ chia và tiếp sức. Thông qua hành trình Tết An Vui 2026, nhãn hàng tiếp tục khẳng định cam kết sát cánh cùng người Việt, góp phần tạo nên những mùa xuân vững vàng hơn, ấm áp hơn và bản lĩnh hơn.

Bích Đào