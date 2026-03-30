Jannik Sinner tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu khi đánh bại Jiri Lehecka 6-4, 6-4 trong trận chung kết Miami Open.

Chiến thắng này không chỉ mang về danh hiệu mà còn giúp tay vợt người Ý đi vào lịch sử với cú “Sunshine Double” mà không thua bất kỳ set nào.

Sinner lên ngôi Miami Open và thiết lập những kỷ lục mới - Ảnh: ATP Tour

Sinner trở thành tay vợt đầu tiên làm được điều này, đồng thời nâng chuỗi thắng tại Masters 1000 lên 34 set liên tiếp – một kỷ lục ấn tượng cho thấy phong độ hủy diệt. Trước một Lehecka chưa từng mất break từ đầu giải, Sinner vẫn cho thấy sự vượt trội.

Sinner lên ngôi đầy thuyết phục - Ảnh: US Open

Ngay từ đầu trận, Sinner sớm giành break và kiểm soát thế trận. Dù Lehecka nỗ lực chống trả và cứu nhiều break point, tay vợt người CH Czech vẫn không thể tránh khỏi sai lầm, đặc biệt ở những cú trái tay.

Sau khi thắng set 1 với tỷ số 6-4, trận đấu bị gián đoạn bởi mưa. Khi trở lại, Sinner tiếp tục duy trì sức ép, giành break quyết định ở game 9 set 2 để khép lại trận đấu sau 1 giờ 34 phút.

Tay vợt người Ý hoàn thành 'Sunshine Double' với thành tích đáng nể - Ảnh: ATP Tour

Danh hiệu Miami Open giúp Sinner hoàn tất cú đúp sân cứng Bắc Mỹ, khẳng định vị thế ứng viên số một cho ngôi vị số 1 thế giới.



