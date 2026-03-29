Woods tại ngoại

Bức ảnh chụp hồ sơ khi bị bắt của Tiger Woods thật sự gây sốc. Nhưng hình ảnh được chụp vào lúc nửa đêm bởi các tay săn ảnh, khi ông ngồi ở ghế lái chiếc Cadillac, rời nhà giam bằng cửa sau với ánh mắt vô hồn, còn tệ hơn nữa.

Đây không phải lần đầu, cũng không phải nghiêm trọng nhất, nhưng giới golf những ngày này cảnh báo rằng nếu gia đình và bạn bè không làm gì đó, nếu ông không sớm nhận được sự giúp đỡ, thì đây cũng sẽ không phải lần cuối.

Tiger Woods được tại ngoại.

Golfer 50 tuổi được thả sau khi phải ngồi trong phòng giam suốt chiều thứ Sáu (giờ địa phương), sau khi bị bắt vì lái xe “dưới ảnh hưởng của các chất”, sau một vụ tai nạn giao thông – may mắn là không có ai bị thương.

Woods đã chạy quá tốc độ cho phép trong một khu dân cư và va chạm với một chiếc xe bán tải đang rẽ vào một con đường nhỏ. Chiếc xe của Tiger bị lật nghiêng sang bên trái, nhưng ông vẫn thoát ra ngoài mà không bị.

Cảnh sát đã thẩm vấn cả hai tài xế và tiến hành kiểm tra nồng độ cồn với Woods – kết quả âm tính.

Tuy nhiên, khi nhận thấy nhà vô địch 82 sự kiện PGA Tour không ở trong trạng thái bình thường và chính ông cũng thừa nhận đang gặp vấn đề về đau đớn và sử dụng thuốc điều trị, họ đã tiến hành bắt giữ. Tại đồn cảnh sát, Woods từ chối làm xét nghiệm nước tiểu.

“Tôi cảm thấy rất buồn cho ông ấy. Ông ấy có một số khó khăn”, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu từ Florida. “Đã có một vụ tai nạn, và đó là tất cả những gì tôi biết. Ông ấy là một người bạn rất thân của tôi. Một con người tuyệt vời… nhưng có một số vấn đề”.

Không còn là bí mật, Woods gặp vấn đề với thuốc – chủ yếu là thuốc giảm đau được kê đơn – sau 7 ca phẫu thuật lưng, nhiều ca phẫu thuật khác ở chân, một chấn thương nặng ở gân Achilles và vụ tai nạn nghiêm trọng năm 2021.

Trước đó, ông cũng từng bộc lộ những vấn đề tương tự, bởi vụ việc lần này là lần thứ 4 ông liên quan đến tai nạn hoặc sự cố khi lái xe.

Cần sự giúp đỡ

Các nguồn tin trong giới golf, được Golf.com dẫn lại, cho biết những vấn đề của ông là “bí mật ai cũng biết”.

Woods từ lâu đã gặp khó khăn trong việc ngủ, và đó cũng là lý do ông phải dùng một số loại thuốc. Ông là người dậy rất sớm, nhưng sau buổi trưa… mọi thứ trở nên khó kiểm soát.

Woods cần sự giúp đỡ từ những người xung quanh.

Golf.com viết: “Trong vòng tròn thân cận với Woods, từ nhiều năm nay đã tồn tại một thực tế: nếu muốn có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với ông – về công việc từ thiện, các dự án thiết kế sân golf, tương lai của PGA Tour hay 15 danh hiệu major của ông – thì nên làm điều đó vào buổi sáng.

Ai cũng biết Woods ngủ không ngon và dậy rất sớm. Nhưng khi ngày trôi qua, ông trở nên khó tiếp cận và khó đoán hơn. Đây không phải là suy đoán ác ý, mà là những quan sát xuất phát từ sự quan tâm và lo lắng”.

Truyền thông Mỹ sáng thứ Bảy đồng loạt đưa ra một thông điệp: “ông ấy cần được giúp đỡ”.

“Cuộc sống ngoài sân golf của ông đang tiếp tục lao dốc. Vụ tai nạn chiều thứ Sáu chỉ là một vạch đỏ nữa trong thông điệp rõ ràng: hãy tìm kiếm sự giúp đỡ”, Jay Busbee của Yahoo! Sports viết.

Nancy Armour của USA Today viết: “Woods cần được giúp đỡ. Không phải luật sư giỏi để xóa bỏ cáo buộc. Không phải chuyên gia PR để bào chữa. Không phải những kẻ nịnh nọt. Ngay khi được thả, ông phải đến thẳng một trung tâm cai nghiện và ở đó cho đến khi vượt qua được tình trạng của mình”.

“Thật buồn, thật đáng lo và thành thật mà nói là đáng phẫn nộ. Tại sao ông ấy không nhận được sự giúp đỡ?”, nhà phân tích Christine Brennan của CNN đặt câu hỏi.

Những lời cảnh báo cũng đến từ các huyền thoại thể thao khác. Wade Boggs, thành viên Hall of Fame của bóng chày, viết trên mạng xã hội: “Tôi hy vọng ông tỉnh táo lại, ông Woods”.