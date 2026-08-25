Ngày 25/8, Công an TP Hà Nội cho biết, quá trình điều tra xác định, từ tháng 10/2021 đến tháng 10/2022, Lê Thị Hiền (SN 1984, ở TP Hải Phòng) đã sử dụng hai pháp nhân gồm Liên hiệp HTX Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu để ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư, qua đó huy động tiền từ nhiều nhà đầu tư.

Lê Thị Hiền. Ảnh: CACC

Theo nội dung các hợp đồng, số tiền nhà đầu tư góp vốn được sử dụng để đầu tư vào những dự án do Lê Thị Hiền đưa ra.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định, Hiền đã sử dụng tiền của các nhà đầu tư không đúng mục đích như thỏa thuận trong hợp đồng.

Đáng chú ý, để tạo niềm tin và bảo đảm nghĩa vụ hoàn vốn cho nhà đầu tư, Lê Thị Hiền còn đưa ra nhiều dự án chưa có chủ đầu tư, dự án đã chấm dứt hoạt động đầu tư hoặc những dự án chưa đủ điều kiện để được coi là tài sản hình thành trong tương lai.

Để phục vụ điều tra và bảo đảm quyền lợi hợp pháp, Công an TP Hà Nội đề nghị những cá nhân đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với hai đơn vị trên đến cơ quan công an trình báo, cung cấp các tài liệu liên quan.

Người dân có thể đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội; liên hệ điều tra viên Đào Tuấn Anh: 0392716994.