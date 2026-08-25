Ngày 25/8, đại diện Công an phường Kiến Hưng (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Tiến Chuyên (SN 1994, trú xã Phúc Sơn) về tội Trộm cắp tài sản.

Chiếc xe là tang vật của vụ án. Ảnh: CACC

Theo điều tra, ngày 13/8, Chuyên đã trộm cắp một xe máy Honda Wave màu đen - bạc, mang biển kiểm soát 29X1-372.08.

Tại cơ quan công an, Chuyên khai nhận đã lấy trộm chiếc xe trên tại đường Lê Văn Lương. Tuy nhiên, đến nay, vị trí cụ thể xảy ra vụ trộm vẫn chưa được xác định.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan công an đề nghị ai là bị hại hoặc có thông tin liên quan đến vụ trộm xe máy nói trên thì liên hệ Công an phường Kiến Hưng hoặc điều tra viên Cao Văn Phi (số điện thoại 0988.121.775) để cung cấp thông tin, phục vụ việc xác minh, xử lý vụ án.