Sau thông tin gây chấn động ngành công nghệ về việc Jensen Huang từ chức CEO Nvidia, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ đề xuất Tim Cook có thể kế nhiệm Huang.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump khẳng định chỉ có một người đủ khả năng thay thế Jensen Huang, đó chính là Tim Cook của Apple.

“Người huyền thoại thay thế một huyền thoại!”, Tổng thống Mỹ viết, ám chỉ khả năng cựu lãnh đạo Apple tiếp quản vị trí đứng đầu Nvidia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thường dành lời ca ngợi Tim Cook. Ảnh: The Bridge Chronicle

Tim Cook rời vị trí CEO Apple vào ngày 1/9/2026, khép lại 15 năm điều hành một trong những tập đoàn công nghệ có ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, ông vẫn giữ vai trò quan trọng trong hoạt động của Apple.

Sau khi John Ternus tiếp quản vị trí CEO, Tim Cook chuyển sang đảm nhiệm chức Chủ tịch điều hành Hội đồng quản trị Apple (Executive Chairman). Ở cương vị mới, ông tiếp tục tham gia các hoạt động đối ngoại cấp cao, làm việc với các nhà hoạch định chính sách trên toàn cầu và quản lý những mối quan hệ quốc tế quan trọng của tập đoàn.

Một trong những nhiệm vụ đáng chú ý của Cook là duy trì và điều phối quan hệ giữa Apple với Trung Quốc, thị trường có vai trò đặc biệt quan trọng đối với chuỗi cung ứng, cũng như hoạt động kinh doanh của hãng.

Tim Cook từng được đánh giá là người kế nhiệm xuất sắc Steve Jobs

Ông Trump không phải người đầu tiên đề xuất Tim Cook trở thành ứng viên thay thế Jensen Huang tại Nvidia.

Trước đó, Jeffrey Sonnenfeld, Phó trưởng khoa phụ trách Nghiên cứu lãnh đạo tại Trường Quản lý Yale, đã đề cập đến khả năng này trong một bài bình luận đăng trên tạp chí Time hôm thứ Tư.

Sonnenfeld là chuyên gia nghiên cứu về năng lực lãnh đạo của CEO và quản trị doanh nghiệp. Theo ông, Tim Cook xứng đáng nằm trong danh sách những ứng viên tiềm năng nhờ kinh nghiệm đặc biệt, trong việc tiếp quản một công ty do nhà sáng lập có tầm ảnh hưởng lớn gây dựng.

Ông đánh giá Cook sở hữu thành tích kế nhiệm gần như không có đối thủ khi tiếp quản Apple từ Steve Jobs – một trong những nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng nhất lịch sử ngành công nghệ.

Thực tế, đây cũng là một trong những dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của Tim Cook. Khi Steve Jobs rời vị trí CEO vào năm 2011, Apple đang đứng trước áp lực duy trì tốc độ đổi mới và sức ảnh hưởng trên thị trường. Cook đã dẫn dắt công ty trải qua giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ và đưa giá trị doanh nghiệp lên những cột mốc chưa từng có.

Chính kinh nghiệm kế nhiệm một nhà sáng lập mang tính biểu tượng, khiến Cook được xem là hình mẫu lãnh đạo có thể duy trì sự ổn định cho những tập đoàn công nghệ lớn trong giai đoạn chuyển giao quyền lực.

Khả năng Tim Cook làm CEO Nvidia ở mức nào?

Việc ông Trump nhắc đến Tim Cook trong bối cảnh Nvidia được cho là đang tìm người kế nhiệm Jensen Huang, vì thế nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đây không chỉ là một lời đề xuất nhân sự bất ngờ, mà còn đặt ra câu hỏi về khả năng một nhà lãnh đạo từng điều hành Apple có thể tiếp quản đế chế chip AI hàng đầu thế giới.

Dù nhận được sự ủng hộ từ một số ý kiến, khả năng Tim Cook tiếp quản Nvidia vẫn chỉ dừng ở mức đề xuất. Chưa có thông tin xác nhận ông được cân nhắc chính thức cho vị trí này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và CEO Nvidia Jensen Huang tại Nhà Trắng. Ảnh: Ken Cedeno/UPI/Bloomberg

Bên cạnh đó, Apple và Nvidia hoạt động trong những lĩnh vực có đặc thù khác nhau. Nếu Cook nổi tiếng với năng lực quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu, tối ưu hóa hoạt động kinh doanh và xây dựng hệ sinh thái sản phẩm, Nvidia lại là doanh nghiệp có nền tảng kỹ thuật chuyên sâu, với trọng tâm là chip đồ họa, bộ xử lý AI và hệ sinh thái phần mềm phục vụ tính toán tăng tốc.

Jensen Huang, người gắn bó với Nvidia từ khi thành lập năm 1993, không chỉ là CEO mà còn là nhân vật định hình chiến lược công nghệ và văn hóa của công ty trong nhiều thập kỷ. Vì vậy, tìm kiếm người thay thế ông sẽ là bài toán đặc biệt khó khăn.

Hiện chưa rõ ông Trump thực sự nghiêm túc với đề xuất Tim Cook, hay chỉ đơn thuần nêu ra một ý tưởng bất chợt trên mạng xã hội.

Dẫu vậy, có một điều khá thú vị: nếu Tim Cook thực sự chuyển sang Nvidia, cái tên “Tim Nvidia” có lẽ sẽ không tạo được sức hút như biệt danh “Tim Apple” từng gắn với ông, sau một lần ông Trump nhầm lẫn khi giới thiệu vị CEO này.

(Theo NY Post, TechCrunch, Newsweek)