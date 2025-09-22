“Để nói rõ, không có sự gia tăng nào trong giá bán xuất phát từ thuế quan”, CEO Tim Cook chia sẻ với CNBC tại cửa hàng Apple trên Đại lộ Fifth Avenue (New York, Mỹ), khi mẫu iPhone mới chính thức được bán ra toàn cầu.

Đây là một trong những lần hiếm hoi Cook thẳng thắn đề cập đến vấn đề thuế quan liên quan đến giá iPhone.

Khách hàng mua iPhone 17 tại Việt Nam hôm 19/9. Ảnh: TopZone

Đầu tháng này, Apple đã tăng giá mẫu iPhone 17 Pro thêm 100 USD, trong khi vẫn giữ nguyên giá của các dòng máy cơ bản. Công ty cũng giới thiệu mẫu iPhone Air thay thế bản Plus với mức giá cao hơn.

Nhiều nhà phân tích đã dự đoán từ trước rằng Apple sẽ tăng giá, bất chấp nỗ lực của Cook nhằm tránh ảnh hưởng từ thuế quan.

Để né thuế, Apple đã điều chỉnh chuỗi cung ứng, nhập khẩu iPhone về Mỹ từ các quốc gia có mức thuế thấp hơn như Ấn Độ và Việt Nam. Trước đây, phần lớn sản phẩm của Apple được sản xuất tại Trung Quốc.

Cook cũng từng xuất hiện công khai cùng ông Trump, đồng thời cam kết đầu tư ít nhất 600 tỷ USD nhằm thúc đẩy sản xuất tại Mỹ và hỗ trợ các nhà cung ứng.

Trong Quý 2, Cook tiết lộ công ty chịu tổn thất 800 triệu USD từ chi phí liên quan đến thuế quan.

Song song đó, Apple cũng đang đối mặt với những câu hỏi về tốc độ phát triển trí tuệ nhân tạo chậm chạp và sự cạnh tranh gay gắt tại các thị trường quốc tế như Trung Quốc.

“Chúng tôi có AI ở khắp mọi nơi trong chiếc iPhone”, Cook nói với CNBC hôm 19/9. “Chúng tôi chỉ không nói ra".

(Theo CNBC)