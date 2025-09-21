Chiến lược chờ đợi của Apple

Năm 2025 không phải là một năm dễ chịu cho Apple. Trước hết, iPhone 17 Pro – mẫu flagship vừa ra mắt – bị chê bai vì cụm camera quá lớn, khiến nhiều fan trung thành cũng phải ngán ngẩm.

Kế đến, Apple tiếp tục hứng chịu làn sóng chỉ trích về việc tụt lại trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI). Dù iOS 26 đã mang đến một số cải tiến nhỏ cho Siri, nhưng sự thật là chẳng mấy ai bị thuyết phục.

“Apple Intelligence” – bộ tính năng AI riêng của hãng – chưa đủ tạo dấu ấn, trong khi Google và Samsung đã nhanh chóng tích hợp AI mạnh mẽ vào sản phẩm.

Một concept iPhone Fold của Apple. Ảnh: AppleInsider

Và điều đáng nói nhất: Apple vẫn chưa có iPhone gập, trong khi các đối thủ đã tung ra hàng loạt thiết bị từ nhiều năm nay, cả kiểu gập ngang lẫn gập dọc. Đặc biệt, Samsung đã định hình dòng Galaxy Z Fold như biểu tượng của thị trường này.

Có ý kiến cho rằng Apple chưa thể chế tạo một chiếc iPhone gập hoàn hảo. Nhưng thực tế, với nguồn lực khổng lồ về ngân sách và nhân lực, Apple có thể sản xuất bất kỳ sản phẩm nào họ muốn.

Vấn đề không nằm ở khả năng, mà ở chiến lược. Apple dường như cố ý chờ đợi cho đến khi thị trường foldable đủ trưởng thành, khi người dùng sẵn sàng chi tiền cho công nghệ này.

Cách tiếp cận này giúp Apple tránh được rủi ro tài chính nếu doanh số ban đầu không khả quan, đồng thời cho phép hãng quan sát sai lầm của đối thủ để học hỏi.

Tương tự như cách họ từng chậm chân trong AI – nhưng lần này, với smartphone gập, sự chậm rãi của Apple có thể lại trở thành lợi thế.

iPhone Fold – quân bài chiến lược của Apple

Samsung ra mắt Galaxy Z Fold 7 ngày 9/7/2025. Dù mùa hè vốn không phải thời điểm mua sắm sôi động, thiết bị này vẫn lập tức trở thành cú hit lớn nhất của Samsung trong mảng foldable.

Chỉ sau bốn tuần, Z Fold 7 đã bán được hơn 250.000 máy tại Tây Âu, gấp đôi doanh số Fold 6 và cao hơn 70% so với Fold 4 – vốn là kỷ lục trước đó. Đây là mẫu Galaxy Fold bán chạy nhất lịch sử, và cũng là smartphone gập phổ biến nhất khu vực.

Điều quan trọng hơn cả doanh số là sự thay đổi nhận thức. Nếu trước đây, điện thoại gập bị coi là món đồ công nghệ “ngách”, dành cho tín đồ công nghệ thích thử nghiệm, thì nay Fold 7 chứng minh rằng người dùng phổ thông đã bắt đầu đón nhận.

Video concept iPhone gập. (Nguồn: Concept Mob)

Mặc dù dung lượng pin chưa phải là nổi bật, Fold 7 được đánh giá cao nhờ thiết kế mỏng, cứng cáp và sang trọng, xứng đáng với mức giá khởi điểm 2.000 USD. Đây chính là thành công mà Apple đã chờ đợi: thị trường sẵn sàng cho một sản phẩm gập cao cấp.

Theo các báo cáo rò rỉ, chiếc iPhone Fold đầu tiên của Apple sẽ là một sản phẩm siêu cao cấp, có giá tương đương 2.000 USD, ngang ngửa Galaxy Z Fold 7.

Galaxy Z Fold 7. Ảnh: PhoneArena

Các thông tin ban đầu cho biết: Màn hình trong gần như không nếp gấp, rộng 7,8 inch; Màn hình ngoài 5,5 inch, có tỷ lệ rộng hơn so với Fold 7; Bản lề bằng titan, tăng độ bền so với giải pháp của Samsung; Chip Apple A20 tiến trình 2nm, cho hiệu năng vượt trội và tiết kiệm năng lượng; Pin dung lượng từ 5.000–5.500 mAh, kết hợp tối ưu hóa iOS, hứa hẹn thời lượng sử dụng dài hơn đáng kể; Camera trước ẩn dưới màn hình trong, cùng một camera selfie truyền thống ở màn hình ngoài.

Về thiết kế, iPhone gập có thể dày hơn một chút so với Z Fold 7 khi mở ra (4,5–4,8mm), nhưng nếu đổi lại dung lượng pin lớn và trải nghiệm bền bỉ, nhiều người sẽ không ngần ngại.

Không chỉ là một thiết bị phần cứng, iPhone gập sẽ tận dụng sức mạnh từ hệ sinh thái Apple. Điều này bao gồm: Khả năng đa nhiệm giống iPad, tối ưu cho màn hình lớn; Hỗ trợ Apple Pencil, biến iPhone Fold thành công cụ sáng tạo; Tích hợp chặt chẽ với iOS và App Store, mang lại trải nghiệm liền mạch mà đối thủ khó sao chép.

Chính lợi thế này có thể khiến iPhone gập trở thành “cú nổ” thị trường, giống như cách iPhone X từng làm năm 2017.

Thành công vang dội của Galaxy Z Fold 7 có thể đi vào lịch sử như chất xúc tác cho iPhone gập. Apple đã để Samsung mở đường, chứng minh thị trường sẵn sàng, và giờ chỉ cần tung ra sản phẩm của riêng mình để định nghĩa lại phân khúc.

Nếu những tin đồn về iPhone gập trở thành sự thật, dòng Galaxy Fold thế hệ tiếp theo – bao gồm cả Galaxy Z Fold 8 – có thể sẽ gặp khó khăn lớn, đặc biệt là tại Mỹ, nơi Apple luôn chiếm ưu thế.

Apple không hề tụt hậu trong công nghệ gập, mà đơn giản là kiên nhẫn chờ thời. Khi Galaxy Z Fold 7 chứng minh rằng smartphone gập có thể thành công ở thị trường đại chúng, cánh cửa đã mở ra cho Apple.

Và nếu lịch sử lặp lại, Apple có thể sẽ không chỉ tham gia cuộc chơi, mà còn thống trị nó – như cách hãng từng làm với MP3, smartphone và smartwatch.

(Theo PhoneArena, Tom’s Guide)