iOS 18.7 hay iOS 26: Nên chọn bản nào?

Theo thông lệ, Apple chỉ duy trì song song hai phiên bản iOS trong khoảng hai tháng, nhằm cho phép người dùng có thời gian làm quen với hệ thống mới.

iOS 18.7 có dung lượng nhỏ, chỉ bằng khoảng 1/15 so với iOS 26, chủ yếu bổ sung bản vá bảo mật, phù hợp cho những ai muốn chờ đợi bản sửa lỗi đầu tiên của iOS 26 hoặc không thích giao diện Liquid Glass mới.

iOS 18.7 phát hành song song với iOS 26. Ảnh: 9to5mac

Yahoo News nhận định cập nhật iOS 18.7 nhắm tới hai nhóm người dùng: chủ nhân iPhone XR, XS, XS Max vốn không cài được iOS 26, còn lại là những người chủ động trì hoãn nâng cấp.

Với nhóm này, iOS 18.7 là cách giữ thiết bị an toàn mà không cần thay đổi trải nghiệm quen thuộc.

Ngoài ra, iOS 18 được đánh giá là ổn định hơn nhờ thời gian hoạt động lâu dài. “Đặc biệt với các mẫu máy đời cũ, việc chưa vội nâng cấp có thể giúp duy trì hiệu năng tốt hơn,” Yahoo News nhận xét.

iPhone nào cài được iOS 18.7?

Bản cập nhật áp dụng cho các mẫu iPhone từ năm 2018 trở đi, gồm iPhone XR, XS, XS Max, iPhone SE (thế hệ 2 và 3), cùng toàn bộ dòng iPhone 13, 14, 15 và 16. Trong số này, chỉ ba mẫu XR, XS và XS Max không còn nằm trong danh sách thiết bị tương thích với iOS 26.

Cách cập nhật iOS 18.7

Người dùng vào Cài đặt → Cài đặt chung → Cập nhật phần mềm, chọn Tải về và cài đặt. iOS 18.7 có dung lượng khoảng 973 MB, quá trình tải và cài đặt thường mất dưới 10 phút.

Trong ghi chú phát hành, Apple chỉ cho biết: “Bản cập nhật này cung cấp các bản sửa lỗi quan trọng và cập nhật bảo mật, được đề xuất cho tất cả người dùng”.

Nhằm bảo vệ an toàn cho khách hàng, Apple không tiết lộ hay thảo luận, xác nhận về các vấn đề bảo mật cho đến khi một cuộc điều tra diễn ra hay các bản vá được phát hành.