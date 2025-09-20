Kênh YouTube The Tech Chap vừa công bố kết quả thử nghiệm pin đầu tiên cho loạt iPhone 17, gồm iPhone 17, 17 Pro và iPhone Air. Bài test được tiến hành bằng cách phát liên tục video YouTube qua Wi-Fi và mạng di động. Nhìn chung, tất cả các mẫu máy mới đều có thời lượng sử dụng khá tốt và không chênh lệch nhau quá nhiều.

Mốc so sánh là iPhone 16 Pro Max với 7 giờ 29 phút onscreen. Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max vươn lên dẫn đầu với 7 giờ 58 phút. Ngay cả iPhone 17 Pro bản nhỏ hơn cũng vượt qua 16 Pro Max, cho thấy dòng Pro năm nay thực sự có cải thiện rõ rệt về pin.

Kết quả thử nghiệm pin iPhone 17 và iPhone Air. Ảnh chụp màn hình.

Điều khiến nhiều người lo ngại nhất chính là iPhone Air, do sở hữu viên pin nhỏ nhất vì thiết kế siêu mỏng. Thực tế, máy đúng là xếp cuối bảng, nhưng không “đuối” như nhiều dự đoán.

iPhone Air trụ được 6 giờ 43 phút, trong khi iPhone 17 bản tiêu chuẩn nhỉnh hơn một chút với 6 giờ 55 phút. Từ iPhone Air lên iPhone 17 Pro, người dùng sẽ có thêm khoảng 1 tiếng rưỡi sử dụng, tương đương tăng khoảng 12%.

Dĩ nhiên, đây chỉ là một kịch bản cụ thể. Thời lượng pin thực tế còn phụ thuộc rất nhiều vào tác vụ, độ sáng màn hình, sóng di động và nhiều yếu tố khác. Trong trải nghiệm hằng ngày, phóng viên Chance Miller của 9to5Mac nhận xét iPhone Air thường cạn pin vào khoảng cuối buổi chiều, trước giờ ăn tối.

Cũng cần lưu ý, bài test của The Tech Chap chỉ xoay quanh việc xem video YouTube - một tác vụ mà chip A19 Pro trên iPhone Air có thể xử lý khá hiệu quả. Nhiều khả năng sau khi iPhone 17 đến tay người dùng toàn cầu, sẽ có thêm hàng loạt bài so sánh pin khác để đánh giá toàn diện hơn, đặc biệt là hiệu năng thực tế của iPhone Air.

(Theo 9to5mac)