iPhone 17 sẽ đến tay người dùng Việt Nam trong ngày 18/9. Ngay từ sáng, một số người đã đến các hệ thống bán lẻ xếp hàng để sẵn sàng nhận máy lúc 8h, song dường như kém nhộn nhịp hơn năm ngoái.

Một phần do thời điểm mở bán vào sáng ngày đi làm và một phần do các đại lý phân bổ máy đến hàng trăm cửa hàng để tạo thuận tiện nhất cho khách.

Dự kiến mọi người sẽ đến đông hơn vào chiều tối. Trong ảnh là không khí trước cửa hàng CellphoneS tại Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Ảnh: Du Lam

Năm nay, bộ 3 iPhone 17 cùng iPhone Air mới vẫn giữ được sức hút, một số phiên bản xảy ra tình trạng cháy hàng.

Ghi nhận tại các hệ thống, phần lớn người mua đợt đầu chọn iPhone 17 Pro Max dung lượng 256 GB, trong đó bản màu cam vũ trụ được ưa chuộng nhất.

Các đại lý tiếp tục đưa ra chương trình hỗ trợ cho người mua đợt đầu, như thu cũ đổi mới, ưu đãi thanh toán qua thẻ của một số ngân hàng.

Ảnh: Du Lam

Từ 6h, CellphoneS bắt đầu mở khu vực định giá thu cũ đổi mới và từ 7h phát số thứ tự cho khách hàng. Tiến Anh (Bạch Mai, Hà Nội) là một trong những người đầu tiên đến nhận máy tại CellphoneS.

Tự nhận xét là người yêu thích công nghệ, anh cho biết mỗi năm đều “lên đời” iPhone mới. Năm nay, nam khách hàng lựa chọn iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ, dung lượng 256GB đủ dùng.

Ảnh: Du Lam

Đúng 8h, cửa hàng bắt đầu mở cửa đón những vị khách mua iPhone 17. Các chồng iPhone được chuẩn bị sẵn để giao cho khách.

Một trong những người mở hộp iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ "hot" nhất năm nay. Anh đánh giá, màu sắc thực tế sẫm hơn so với tưởng tượng.

Ảnh: Du Lam

Chị Mỹ Linh (Bạch Mai, Hà Nội) mua 2 chiếc iPhone 17 Pro Max 256GB và 512GB cho hai vợ chồng. Chị cũng có thói quen lên đời iPhone mỗi năm và thường chọn màu mới.

Năm nay, điều khiến chị ấn tượng nhất là khả năng chụp ảnh, zoom quang được cải thiện, đặc biệt hữu ích với những người hay đi xem concert như chị.

Ảnh: Du Lam

Chia sẻ với VietNamNet, ông Nguyễn Lạc Huy - Giám đốc Truyền thông CellphoneS - cho biết nhu cầu với iPhone 17 series và iPhone Air ghi nhận tăng hơn so với năm 2024 do đây là năm đầu tiên Việt Nam nằm trong nhóm thị trường mở bán sớm nhất toàn cầu. Người dùng không cần phải chờ đợi như các năm trước.

Được ưa chuộng nhất vẫn là model Pro Max, song các phiên bản còn lại cũng bán khá chạy và dự đoán "cháy hàng" trong hôm nay.

Trong ngày mở bán, CellphoneS dự kiến giao khoảng 70-80% trong tổng số 20.000 đơn đặt iPhone 17 thành công.

Trong khi đó, Minh Tuấn Mobile tiết lộ đã giao máy cho 300 vị khách tham gia sự kiện mở bán tại cửa hàng Trần Quang Khải (TP. Hồ Chí Minh).

Trên toàn hệ thống, dự kiến hơn 1.000 iPhone 17 và iPhone Air sẽ được giao đến tay khách hàng trong ngày hôm nay.

Ảnh: Du Lam

Tính đến hết 18/9, hệ thống này nhận gần 18.000 đơn hàng iPhone 17 và iPhone Air, cao hơn gần 12% so với iPhone 16 Series.

iPhone 17 Pro Max bản 256GB, màu cam vũ trụ cũng thu hút khách hàng nhất. iPhone Air được nhóm khách hàng trẻ Gen Z ưa thích.

Ảnh: Du Lam

Tại Di Động Việt, hàng trăm khách hàng, nghệ sĩ và KOLs đã đến check-in, nhận máy sớm tại các cửa hàng ở TP. Hồ Chí Minh.

Hệ thống cho biết nhận gần 27.000 lượt đăng ký trên kênh online. Nhiều người cũng đến tham khảo đặt cọc và trải nghiệm trực tiếp khá đông.

Ảnh: Du Lam

65% khách Di Động Việt chọn iPhone 17 Pro Max. Nếu chỉ tính riêng iPhone 17 Pro Max, phiên bản dung lượng 256GB được chọn nhiều nhất; về màu sắc, 60% khách chọn màu cam vũ trụ.

Ảnh: Du Lam

Các model khác, khoảng 20% khách chọn iPhone 17 Pro, màu cam vũ trụ chiếm khoảng 50%; 11% chọn iPhone 17, màu tím oải hương chiếm 37%; 4% chọn iPhone Air, màu trắng mây chiếm 36%.

Đại diện Di Động Việt nói đang nỗ lực để duy trì nguồn cung ổn định phục vụ khách hàng trong giai đoạn đầu.

Hàng trăm khách hàng chờ đón nhận máy tại trụ sở của Viettel store. Ảnh: Thế Bằng

Hệ thống Viettel Store cũng mở bán iPhone 17 series và iPhone Air từ 8h sáng nay, đồng loạt tại gần 500 cửa hàng trên toàn quốc.

Ảnh: Du Lam

Những khách hàng đặt trước qua Viettel Store – AAR trên TikTok Shop và Shopee Mall được Ban lãnh đạo Viettel Store trực tiếp trao tận tay khách hàng tại 6 điểm trả hàng gồm Hà Nội, TP.HCM, Phú Thọ, Nghệ An, Đà Nẵng, Tây Ninh.

Đặc biệt, tất cả khách hàng đã đặt trước và đến nhận hàng trong ngày 19/9 đều được tặng ốp AirPods “Yêu nước” độc quyền.

Ảnh: Thế Bằng

Hào hứng sau khi nhận mẫu iPhone 17 mới nhất, chị Trang (phường Mễ Trì) cho biết: "Lần nào Apple ra mẫu iPhone mới tôi cũng chờ đón để mua hàng đợt đầu tiên, mặc dù thích mẫu cũ hơn nhưng vẫn phải có cho mình chiếc Táo khuyết mới nhất".

Ảnh: Thế Bằng

Ảnh: Thế Bằng

Ảnh: Thế Bằng

(tiếp tục cập nhật)