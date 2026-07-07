Ngày 7/7, Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tiếp tục thu thập thông tin, xác minh các địa điểm chôn cất liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30, rạng sáng 31/1/1968 (tức mùng 1 và mùng 2 Tết Mậu Thân).

Địa điểm được cho là nơi chôn các chiến sĩ hy sinh vào mùng 2 Tết Mậu Thân 1968. Ảnh: BTL

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, nhiều tài liệu lịch sử cùng các nguồn tư liệu trong và ngoài nước cho thấy tại khu vực đầu Tây sân bay Tân Sơn Nhất từng tồn tại hai rãnh mộ tập thể, được cho là nơi an táng nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong trận đánh lịch sử này.

Gần 60 năm trôi qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn gặp nhiều khó khăn. Nhiều liệt sĩ đến nay chưa được tìm thấy, trong khi thân nhân và đồng đội vẫn mong mỏi có thêm thông tin để đưa các anh trở về với quê hương.

Vị trí chôn cất các chiến sĩ hy sinh đêm mùng 1 Tết Mậu Thân 1968 tại Tân Sơn Nhất. Ảnh: BTL

Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, trong quá trình xác minh, mỗi ký ức, bức ảnh, tấm bản đồ, cuốn nhật ký hay dòng ghi chép liên quan đều có thể trở thành manh mối quan trọng giúp xác định vị trí chôn cất hài cốt liệt sĩ.

Đơn vị kêu gọi các cựu chiến binh từng tham gia hoặc biết thông tin về trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968; cựu quân nhân Hoa Kỳ và đồng minh từng hoạt động tại khu vực sân bay; thân nhân liệt sĩ, người dân địa phương, các nhà nghiên cứu lịch sử trong và ngoài nước cùng những người đang lưu giữ tài liệu, bản đồ, hình ảnh, nhật ký hoặc ký ức liên quan đến việc chôn cất liệt sĩ sau trận đánh chia sẻ thông tin với cơ quan chức năng.

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, việc tiếp nhận thêm tư liệu sẽ hỗ trợ quá trình rà soát, xác minh, khoanh vùng và tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất - một trong những trận đánh quan trọng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.