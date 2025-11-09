Sáng 9/11, trao đổi với VietNamNet, bà Mai Thị Ngọc Ảnh, Chủ tịch UBND xã Tân Thành cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể nam du khách tắm biển bị sóng cuốn mất tích tại khu vực thôn Kê Gà.

"Thi thể nạn nhân được tìm thấy khoảng 5h20 sáng nay, cách bờ biển 330m", bà Ảnh cho hay.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nam du khách trên biển vào chiều 8/11. Ảnh: Lạc Sơn

Trước đó, khoảng 8h50 ngày 7/11, anh Vòng Lý S. (44 tuổi, trú TPHCM) đến khu vực bãi biển thuộc thôn Kê Gà để tắm thì không may bị sóng cuốn mất tích.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an xã cùng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng, Đồn Biên phòng Tân Thành và ngư dân địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Tuy nhiên, do thời điểm xảy ra vụ việc trùng với thời tiết xấu, ảnh hưởng của cơn bão số 13 (Kalmaegi), công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Công an xã Tân Thành sau đó đã phát thông báo về việc tìm kiếm nam du khách mất tích khi tắm biển.

Sau hơn hai ngày nỗ lực, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.