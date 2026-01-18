Lực lượng cứu hộ tại nơi tìm thấy các mảnh vỡ và thi thể máy bay mất tích. Video: CNA

Theo hãng tin ABC, chiếc máy bay phản lực cánh quạt ATR 42-500 thuộc sở hữu của tập đoàn hàng không Indonesia Air Transport mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu vào trưa 17/1 tại khu vực Maros ở Nam Sulawesi. Ban đầu, truyền thông địa phương đưa tin trên máy bay mất tích có 11 người, gồm 8 thành viên phi hành đoàn và 3 hành khách. Tuy nhiên, sau đó, nhà chức trách Indonesia đính chính rằng máy bay chở 10 người, trong đó có 7 thành viên phi hành đoàn.

Đài ChannelNewsAsia dẫn lời ông Andi Sultan, một quan chức thuộc cơ quan cứu hộ Indonesia nói sáng nay (18/1), lực lượng cứu hộ đã tìm thấy các mảnh vỡ của máy bay ở nhiều vị trí khác nhau quanh núi Bulusaraung thuộc vùng Maros. Núi Bulusaraung nằm cách thủ đô Jakarta khoảng 1.500km về phía đông bắc.

Ông Sultan cho biết thêm, tới chiều 18/1, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 1 nạn nhân trong vụ tai nạn ở trong một khe núi cách đỉnh núi Bulusaraung khoảng 200m. Tình trạng của 9 người còn lại hiện chưa rõ.

Muhammad Arif Anwar, người đứng đầu cơ quan cứu hộ Nam Sulawesi cho biết, sau khi tìm thấy các mảnh vỡ, ưu tiên hàng đầu là tìm kiếm các nạn nhân và 1.200 nhân viên được triển khai để tìm kiếm những người mất tích.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được xác định. Theo Soerjanto Tjahjono, người đứng đầu Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia Indonesia (KNKT), dựa trên những phát hiện ban đầu của cơ quan này, máy bay đã đâm vào sườn núi.