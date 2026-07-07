Nghi phạm Anastasia Berezovskaya. Ảnh: Interpol

Theo đài RT, Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đã đưa Anastasia Berezovskaya, 39 tuổi, quốc tịch Ukraine vào danh sách truy nã quốc tế vì bị nghi đặt thiết bị nổ gây thương tích nghiêm trọng cho doanh nhân Ermolaev và các thành viên gia đình ông tại Monaco.

Báo Ukrainskaya Pravda dẫn một nguồn tin từ cơ quan hành pháp cho biết Berezovskaya được cho đã bị bắn chết. Thi thể bị chôn vùi của bà được phát hiện gần Kiev vào tối muộn ngày 6/7.

Tờ Kyiv Independent hôm nay (7/7) dẫn tin từ Viện Kiểm sát và Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho hay một sĩ quan tình báo quân đội Ukraine đã thú nhận giết bà Berezovskaya. Người này cũng khai đã giết nữ nghi phạm trên cùng một nghi phạm khác là cựu sĩ quan cảnh sát.

Trong quá trình khám xét nhà của cựu sĩ quan cảnh sát, các nhà điều tra cũng phát hiện một tầng hầm giống như phòng tra tấn. Nguồn tin này cũng tiết lộ nghi phạm Berezovskaya đã rời Ukraine vào tháng 3/2025 và trở về vào ngày 1/7, hai ngày sau vụ đánh bom ở Monaco.

Nhà chức trách Ukraine xác định hai người đàn ông trên đã nhiều lần chuyển tiền vào ví tiền điện tử và tài khoản ngân hàng của Berezovska. Điều này có thể cho thấy họ là đồng phạm trong vụ mưu sát ông Ermolaev ở Monaco.

Nghi phạm Berezovskaya từng cư trú tại Đức và có thể nói tiếng Đức trôi chảy.