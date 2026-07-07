Theo trang tin quân sự Eurasian Times, truyền thông Trung Quốc mới đây đã tiết lộ về việc tàu sân bay Phúc Kiến của nước này được trang bị hệ thống đánh chặn ngư lôi chủ động (ATT) đầu tiên trên thế giới.

Không giống với các biện pháp phòng vệ bị động như mồi nhử âm thanh hoặc thiết bị gây nhiễu nhằm đánh lừa ngư lôi của đối phương, hệ thống ATT được thiết kế để phát hiện, theo dõi và trực tiếp phá hủy ngư lôi đang nhắm vào tàu sân bay. Hệ thống này có vai trò giống với công nghệ phòng vệ chủ động (APS) đang được trang bị trên các loại xe tăng chiến đấu hiện đại, chỉ khác là được áp dụng trên một nền tảng hải quân cỡ lớn.

"Ngư lôi vẫn là một trong những mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với tàu sân bay. Hải quân Trung Quốc lần đầu thử nghiệm công nghệ ATT vào năm 2016, nhưng hệ thống được trang bị trên tàu Phúc Kiến đã được hoàn thiện cả về khả năng phát hiện mục tiêu lẫn khả năng đánh chặn", truyền thông Trung Quốc cho biết.

Tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc. Ảnh: China Military

Trao đổi với Eurasian Times, cựu Đô đốc Hải quân Ấn Độ Girish Kumar Garg nhận định rằng việc lắp đặt ATT trên tàu sân bay là hoàn toàn khả thi, nhưng điều kiện tiên quyết là tàu phải được trang bị hệ thống định vị bằng âm thanh đủ mạnh để phát hiện tàu ngầm và ngư lôi của đối phương.

"Khi hệ thống định vị bằng âm thanh phát hiện ngư lôi đang lao tới, hệ thống ATT sẽ tự động phóng đầu đạn để đánh chặn. Vũ khí đánh chặn được trang bị đầu dò chủ động nhằm khóa mục tiêu và phá hủy ngư lôi của đối phương trước khi nó tiếp cận tàu sân bay. Nếu sở hữu ATT, các tàu sân bay của Trung Quốc có thể giảm sự phụ thuộc vào các tàu ngầm hộ tống", ông Garg nói.

Theo giới quan sát, việc Trung Quốc trang bị công nghệ ATT trên tàu sân bay là phương án để đối phó trực tiếp với các tàu ngầm hạt nhân của Mỹ. Washington hiện sở hữu hạm đội tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới, với vũ khí chống hạm chủ lực là ngư lôi hạng nặng Mk 48.

"ATT của Phúc Kiến có đầu đạn đánh chặn sở hữu khả năng điều chỉnh lực đẩy tức thời, cho phép bám theo các ngư lôi hiện đại có khả năng đổi hướng và thay đổi độ sâu liên tục như Mk 48", truyền thông Trung Quốc cho hay.

Phúc Kiến là tàu sân bay mới nhất của Hải quân Trung Quốc, được đưa vào biên chế từ tháng 11/2025. Mẫu hạm này dài 316m, trọng tải tối đa đạt 85.000 tấn và có thể mang theo 50 chiến đấu cơ lẫn trực thăng các loại.