Vụ nổ xảy ra ở thủ đô của Syria. Video: Jpost

Theo JPost và Al Jazeera, hôm nay (7/7) ít nhất 2 thiết bị nổ đã phát nổ ở Damascus, tạo nên những cột khói bốc lên trời. Các nguồn tin cho biết, vụ nổ được cho là bắt nguồn từ một thiết bị nổ gài trong một chiếc ô tô đậu gần khách sạn ông Macron sẽ ở. Một vụ nổ khác cũng xảy ra gần Bộ Du lịch Syria.

Một nhân chứng cho hay, các đường phố đã bị phong tỏa và các biện pháp an ninh đã được triển khai sau khi vụ nổ xảy ra. Truyền thông Syria cho biết, có ít nhất 18 người bị thương.

Điện Elysee ra thông báo cho biết, Tổng thống Macron không nghe thấy tiếng nổ và vào thời điểm xảy ra vụ việc ông đang trên đường tới gặp người đồng cấp Syria Ahmed al-Sharaa. Văn phòng của Tổng thống Macron tuyên bố lịch trình của nhà lãnh đạo này không thay đổi, không có điều chỉnh nào đối với các cuộc họp đã được lên kế hoạch trong ngày.

Tổng thống Pháp Macron là nguyên thủ quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đầu tiên tới Damascus kể từ khi lực lượng nổi dậy do ông al-Sharaa lãnh đạo lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad vào năm 2024.

Trong một bài đăng trên Twitter, ông Macron viết: "Tôi đến đây để khẳng định cam kết của Pháp đối với người dân Syria. Vì một Syria có chủ quyền, thống nhất trong sự đa dạng và hòa bình với các nước láng giềng. Cùng nhau, chúng ta hãy mở ra một trang mới của sự ổn định và hòa bình".

Chuyến đi của ông Macron đã nhấn mạnh sự chuyển đổi địa chính trị của Syria dưới thời ông Sharaa. Từng là cựu chỉ huy al Qaeda, ông Sharaa đã thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với các cường quốc phương Tây và Trung Đông nhằm thu hút sự ủng hộ cho công cuộc tái thiết đất nước sau 13 năm nội chiến.