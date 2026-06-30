Theo đài RT, giới chức Monaco ngày 29/6 đã thông tin về vụ đánh bom xảy ra tại một tòa nhà chung cư ở khu vực Rue Révérend Père Louis Frolla, gần biên giới Pháp.

"Vụ nổ xảy ra vào khoảng 21h tối. Quả bom được đặt trong một chiếc ba lô ở lối vào tòa chung cư, được nhồi thêm đinh sắt để gia tăng sát thương. Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc theo hướng tấn công khủng bố. Đây là lần đầu tiên Monaco phải đối mặt với một vụ tấn công như thế này", Quốc vụ khanh Monaco Christophe Mirmand cho biết.

Hiện trường vụ đánh bom nhắm vào tỷ phú gốc Ukraine Vadim Ermolaev ở Monaco. Video: RT

Dù nhà chức trách chưa công bố danh tính những nạn nhân trong vụ việc nhưng các nguồn tin địa phương tiết lộ mục tiêu bị nhắm tới là tỷ phú gốc Ukraine Ermolaev. "Có ít nhất 3 người bị thương trong vụ nổ, bao gồm 2 trường hợp ở tình trạng nguy cấp", một quan chức địa phương thông tin.

Ông Ermolaev là doanh nhân sinh năm 1968 tại Dnipro, Ukraine. Trước khi bị tước quốc tịch Ukraine vào năm 2023, Ermolaev từng được tạp chí Forbes xếp thứ 35 trong danh sách 100 người giàu nhất Ukraine.

Sau khi vụ nổ xảy ra, chính quyền Monaco đã kích hoạt quy trình ứng phó khẩn cấp dành cho các sự cố gây nhiều thương vong. Thị trưởng thành phố Nice của Pháp cũng đã gửi lời động viên tới nạn nhân và gia đình, đồng thời chỉ trích vụ đánh bom là "hành vi bạo lực".