Lễ ký kết diễn ra trang trọng với sự tham dự của PGS.TS Lê Văn Minh - Trưởng Khoa Y, PGS.TS Huỳnh Văn Bá - Trưởng Bộ môn Da Liễu, TS.BS Trần Gia Hưng - Chánh Văn phòng Khoa Y, cùng Ban Chủ nhiệm và đội ngũ giảng viên Đại học Y Dược Cần Thơ. Đại diện Timona Academy có bà Nguyễn Thị Kiều Oanh - Tổng Giám đốc cùng các thành viên Ban lãnh đạo.

Lãnh đạo hai đơn vị trao đổi định hướng hợp tác lâu dài

PGS.TS Lê Văn Minh cho biết, Khoa Y đánh giá cao năng lực vận hành và định hướng phát triển của Timona, xem đây là môi trường phù hợp để sinh viên rèn luyện kỹ năng thực tế. Ngược lại, Timona Academy ghi nhận uy tín, chất lượng đào tạo và đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm của Khoa Y - nền tảng cho hợp tác đi vào chiều sâu, bảo đảm hiệu quả bền vững.

Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh - Tổng Giám đốc Timona Academy chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ góp phần hình thành thế hệ chuyên viên y tế - thẩm mỹ có kiến thức vững vàng, kỹ năng thực hành thành thạo”.

Thỏa thuận đặt nền tảng cho việc phối hợp đào tạo, hội thảo chuyên đề, chia sẻ nguồn lực học thuật, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng và giúp sinh viên tiếp cận môi trường thực tiễn - yếu tố then chốt để nâng cao năng lực chuyên môn. Sự hợp tác cũng phản ánh xu hướng gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, hướng tới chuẩn hóa đào tạo và hội nhập quốc tế.

Đại diện Timona Academy và Khoa Y - Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ký kết hợp tác toàn diện

Trong khuôn khổ hợp tác, Timona Academy phối hợp cùng Đoàn Khoa Y tổ chức hội thảo đầu tiên với chuyên đề: “Kỹ năng giao tiếp trong thực hành y khoa - Tạo dựng niềm tin và thúc đẩy sự hợp tác từ bệnh nhân”. Sự kiện thu hút hơn 200 sinh viên và giảng viên tham dự.

Hội thảo thu hút đông đảo sinh viên

Hội thảo tập trung làm rõ vai trò thiết yếu của kỹ năng giao tiếp trong hoạt động khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe. Các báo cáo viên chia sẻ nhiều tình huống thực tiễn, từ việc thiết lập niềm tin với bệnh nhân đến các giải pháp ứng phó với thách thức trong giao tiếp lâm sàng.

Không khí trao đổi cởi mở xuyên suốt chương trình đã mang đến nhiều góc nhìn thực tế, giúp sinh viên củng cố kỹ năng mềm - yếu tố ngày càng được chú trọng trong đào tạo y khoa hiện đại.

Thảo luận thực tiễn giúp sinh viên nâng cao kỹ năng giao tiếp chuyên ngành

Sự kiện không chỉ cho thấy hiệu quả bước đầu trong hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, mà còn mở ra kỳ vọng về chuỗi hoạt động chuyên môn chất lượng cao trong thời gian tới. Timona Academy và Khoa Y - Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cam kết tiếp tục đồng hành, đánh giá và mở rộng hợp tác theo hướng thực tiễn, bền vững, vì mục tiêu đào tạo chuẩn hóa và hội nhập.

(Nguồn: Timona Academy)