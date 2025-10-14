Năm nay, Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 cấp THPT theo 2 bảng. Bảng A thi theo chương trình không chuyên dành cho học sinh thuộc trường THPT không chuyên hoặc không thuộc lớp chuyên trong trường THPT chuyên. Kết quả thi của bảng này chỉ làm căn cứ để xếp giải học sinh giỏi cấp thành phố.

Bảng B thi theo chương trình chuyên dành cho học sinh toàn thành phố. Kết quả thi là căn cứ để xếp giải học sinh giỏi cấp thành phố và chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia.

Chung cuộc, có tổng cộng 2.839 học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố năm học 2025-2026, trong đó có 142 giải Nhất, 596 giải Nhì, 807 giải Ba và 1.294 giải Khuyến khích.

Ảnh minh họa: Thanh Hùng.

Trao đổi với VietNamNet sáng 14/10, đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay, trong 142 em đạt giải Nhất năm nay có 3 học sinh lớp 10, gồm: Hồ Nhật Hào (lớp 10A2 của Trường THPT Quốc Oai; giải Nhất môn Tin học, bảng A); Nguyễn Diệu Hà (lớp 10G0 của Trường THCS&THPT Newton; giải Nhất môn Tiếng Anh, bảng A) và Bùi Nhật Mai (lớp 10S02 của Trường THCS&THPT Newton; giải Nhất môn Lịch sử, bảng A). Các em đều thuộc bảng A.

Năm nay, theo quy định, 20 thí sinh có kết quả thi học sinh giỏi thành phố cao nhất sẽ tham gia đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia cho mỗi môn, không lấy giải Khuyến khích vào đội tuyển để đảm bảo chất lượng. Như vậy, Hà Nội sẽ có 247 thí sinh dự thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026, 2 môn không đủ 20 học sinh/đội là Tiếng Nga (19 em) và Tiếng Nhật (8 em). Trong đó, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam có số học sinh dự thi học sinh giỏi quốc gia năm nay nhiều nhất với 140 em; tiếp đó là các Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ (49 em) và THPT Chu Văn An (36 em).

Trong số này, học sinh lớp 10 lọt vào đội tuyển của Hà Nội dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia gồm: Nguyễn Đăng Khánh (lớp 10G0 của Trường THCS&THPT Newton; môn Toán); Vũ Quang Dũng (lớp 10 Toán 1 của Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam; môn Toán); Phạm Hồng Lương (lớp 10 Nhật của Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam; môn Tiếng Nhật).