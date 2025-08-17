Ngày 17/8, Công an phường Yên Hoà (Hà Nội) tiếp nhận trình báo của chị L. (SN 1985, trú tại phường Yên Hoà) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Theo tường trình, chị L. quen một người đàn ông qua mạng xã hội. Người này giới thiệu là giám đốc công ty nước ngoài, có kinh nghiệm đầu tư tài chính và khuyên chị tham gia sàn giao dịch ngoại hối quốc tế với lời hứa “lợi nhuận cao, rủi ro thấp”.

Ban đầu, chị L. thử chuyển 43 triệu đồng và bất ngờ rút được 45 triệu đồng chỉ sau thời gian ngắn. Tin tưởng đây là cơ hội làm giàu, chị tiếp tục chuyển tiền 36 lần với tổng số tiền lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Hệ thống sau đó báo lãi trên 3 tỷ đồng, nhưng khi chị L. yêu cầu rút thì toàn bộ tài khoản bị “đóng băng”. Lúc này, chị mới hoảng hốt nhận ra đã rơi vào bẫy lừa đảo tinh vi.

Công an TP Hà Nội cảnh báo: Đây là thủ đoạn lừa đảo không mới, nhưng nhiều nạn nhân vẫn bị sập bẫy bởi những lời hứa hẹn “lợi nhuận khủng”. Người dân cần tuyệt đối cảnh giác với các sàn giao dịch ngoại hối, tiền ảo hoạt động trái phép, đặc biệt là khi được mời chào qua mạng xã hội hoặc bởi những “người quen ảo”.

Cơ quan chức năng khuyến cáo: Không đầu tư vào các sàn giao dịch ngoại hối, tiền ảo chưa được cấp phép tại Việt Nam. Không tin tưởng vào những lời hứa hẹn lợi nhuận cao. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời xử lý.