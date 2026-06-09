Hôm nay (9/6), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đoàn Thị Bích Ngọc (SN 1985, ở Hà Nội) mức án 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng thể hiện, từ năm 2015-2019, thông qua mối quan hệ xã hội, Ngọc quen biết các chị Đoàn Trang N. (SN 1988, ở phường Từ Liêm), Nguyễn Thị Như T. (SN 1979, ở phường Khương Đình) và Nguyễn Thu T. (SN 1990, ở phường Tây Hồ).

Biết các chị này rất quan tâm đến vấn đề phong thủy, bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của họ. Ngọc đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc rất thân với một thầy phong thủy nổi tiếng là Vượng “Gù” (tức ông D.Đ.V., SN 1949, ở Ninh Bình).

Nhằm che giấu thủ đoạn gian dối và để tránh không cho người bị hại phát hiện, Ngọc nói rằng, thầy Vượng xem phong thủy cho các cá nhân có chức vụ nên rất khó gặp mặt. Thầy không nói chuyện trực tiếp hoặc nói chuyện qua điện thoại mà chỉ qua nhắn tin hoặc qua người quen biết để xem phong thủy.

Phiên tòa xét xử bị cáo Đoàn Thị Bích Ngọc. Ảnh: TT

Tin tưởng Ngọc, 3 người phụ nữ đã nhờ bị cáo liên hệ với thầy Vượng để xem phong thủy, làm lễ, cúng dường, mua vật phẩm, đá phong thủy, đồ tâm linh cho gia đình mình.

Sau khi nhận lời giúp, Ngọc dùng một số điện thoại mới đăng ký tài khoản Zalo tên ''Văn Vượng" rồi đóng giả thầy Vượng “Gù” nhắn tin cho 3 người phụ nữ, yêu cầu chuyển tiền làm lễ, cúng dường, mua vật phẩm phong thủy, đồ tâm linh, làm từ thiện rồi chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Sập bẫy lừa

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 23/4/2018 - 8/7/2024, Ngọc đã chiếm đoạt của 3 người phụ nữ tổng số tiền hơn 5,3 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, từ tháng 3/2018, Ngọc dùng tài khoản ''Văn Vượng'' giả danh thầy phong thủy để thường xuyên nhắn tin, nói chuyện và nhận chị N. làm con nuôi. Ngọc dụ dỗ chị N. chuyển tiền đến các số tài khoản do mình chỉ định với đủ các lý do như: mua đồ phong thủy, cúng dường, làm lễ giải vận hạn cho gia đình, mua đồ ăn cho các thầy tu...

Ngỡ rằng chính thầy Vượng nhắn tin cho mình nên từ tháng 8/2019 - 7/2024, chị N. đã nhiều lần chuyển cho Ngọc tổng số hơn 2,9 tỷ đồng. Đến nay, Ngọc mới trả lại cho chị N. 108 triệu đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng.

Trong khi đó, biết chị Như T. có nhu cầu sinh con bằng phương pháp IVF, Ngọc cũng “vào vai” thầy Vượng tư vấn chị này mua đồ phong thủy, làm lễ cúng dường để đạt được nguyện vọng làm mẹ. Từ ngày 26/12/2019 - 5/6/2024, chị Như T. đã nhiều lần chuyển khoản cho bị cáo tổng số hơn 2,3 tỷ đồng. Ngọc mới trả lại cho chị Như T. 600 triệu đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng.

Với chiêu thức tương tự, Ngọc nhắn tin dụ dỗ chị Thu T. chuyển tiền để làm lễ cúng dường cho gia đình. Từ ngày 13/1/2023- 1/4/2024, chị Thu T. đã 20 lần chuyển khoản tổng số 64 triệu đồng cho kẻ lừa đảo.

Đến tháng 6/2024, sau nhiều lần chuyển tiền, 3 người phụ nữ bắt đầu nghi ngờ Ngọc là kẻ giả danh thầy Vượng nên họ đã tìm đến tận nhà ông D.Đ.V. ở Ninh Bình để tìm hiểu. Lúc này, họ mới biết bản thân bị lừa suốt thời gian dài.

Khi đó, cả 3 người phụ nữ đã tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ngọc đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội.

Quá trình điều tra xác định, ông D.Đ.V. làm nghề tự do, xem phong thủy, tướng số cho mọi người nên được gọi là thầy Vượng “Gù”. Ông V. có quen bố của bị cáo, tuy nhiên, Ngọc chưa bao giờ đến gặp để xem tướng số, phong thủy và cũng không liên hệ để giới thiệu ai đến gặp ông.