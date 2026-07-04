Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 16h ngày 4/7, vị trí tâm bão số 1 Maysak trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 10-15km/h.

Dự báo quỹ đạo của bão số 1 lúc 17h ngày 4/7/2026. Nguồn: NCHMF

Do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 1, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10; Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao 2,25m; Cửa Ông (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Móng Cái (Quảng Ninh) có gió giật mạnh cấp 10; Quảng Hà (Quảng Ninh) có giật mạnh cấp 8.

Dự báo khoảng chiều tối đến đêm nay (4/7), bão số 1 sẽ đi vào khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh nước ta và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sau đó, bão sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Cụ thể, trong 12 giờ tới, bão vẫn di chuyển hướng Bắc với tốc độ 10-15km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4h ngày 5/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), sức gió giảm còn cấp 7, giật cấp 9.

Sau đó, áp thấp nhiệt đới vẫn di chuyển hướng Bắc, tốc độ 10-15km/h, suy yếu thành vùng áp thấp. Đến 16h ngày 5/7, tâm vùng áp thấp trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cường độ dưới cấp 6.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển, đất liền mưa rất to

Do ảnh hưởng của bão số 1 Maysak, vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 2-4,5m; biển động rất mạnh.

Ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10-11; sóng biển cao 2-3,5m; nước dâng do bão khoảng 0,2-0,4m.

Đáng lưu ý, từ chiều tối 4/7 đến hết ngày 5/7, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 150mm; riêng Đông Bắc Bắc Bộ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, các hiện tượng giông, lốc, sét và gió giật mạnh có thể xảy ra trước, trong và sau khi tâm bão đi qua, gây thiệt hại đối với nhà cửa, cây xanh, hệ thống điện, công trình hạ tầng và ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời.

Chính quyền địa phương và người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.