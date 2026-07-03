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Sáng sớm nay (3/7), áp thấp nhiệt đới tại khu vực phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão số 1 năm 2026, có tên quốc tế là Maysak.

Đây là cơn bão thứ 10 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và là cơn bão đầu tiên trên Biển Đông trong năm 2026. Tên bão Maysak do Campuchia đề xuất, trong tiếng Khmer có nghĩa là "cây gỗ tếch".

Quỹ đạo bão số 1 còn khả năng thay đổi diễn biến

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 16h ngày 3/7, vị trí tâm bão ngay trên vùng biển phía Nam của đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 320km, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 420km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11. Bão di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 12km/h.

Dự báo quỹ đạo của bão số 1 lúc 17h ngày 3/7/2026. Nguồn: NCHMF

Các chuyên gia khí tượng nhận định, bão số 1 đang hoạt động trong môi trường tương đối thuận lợi để duy trì và phát triển cường độ, với nhiệt độ mặt nước biển khoảng 30°C và điều kiện đứt gió tầng cao không lớn.

Tuy nhiên, hướng và tốc độ di chuyển của bão trong những ngày tới phụ thuộc nhiều vào diễn biến của áp cao cận nhiệt đới.

“Quỹ đạo bão vẫn còn khả năng thay đổi và dự báo giữa các mô hình hiện chưa hoàn toàn thống nhất”, ông Lâm lưu ý.

Ông Lâm cho biết, kịch bản có xác suất cao nhất (trên 70%) là áp cao cận nhiệt đới rút chậm ra phía Đông, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, đi qua khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và tiến lên phía Bắc tỉnh Quảng Ninh trước khi đi vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Một kịch bản khác là áp cao cận nhiệt đới suy yếu nhanh hơn, khiến bão chuyển hướng chủ yếu lên phía Bắc và đi vào khu vực Quảng Tây (Trung Quốc). Khi đó, gió trên đất liền Bắc Bộ sẽ yếu hơn và lượng mưa tại Đông Bắc Bộ cũng giảm. Tuy nhiên, vịnh Bắc Bộ vẫn chịu ảnh hưởng của gió mạnh và biển động.

Vùng tâm mưa lớn: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh

Theo ông Lâm, dù dự báo hiện nay cho thấy khả năng cao bão không đi sâu vào đất liền nước ta, nhưng hoàn lưu bão vẫn có thể gây tác động đáng kể đến vùng biển, ven biển và khu vực Đông Bắc Bộ.

Cụ thể, từ ngày 3/7, vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Đông Bắc khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và sau đó là vịnh Bắc Bộ sẽ có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 2-4m, biển động rất mạnh.

Theo kịch bản có xác suất xảy ra cao nhất, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Từ chiều 4/7, khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên có khả năng xuất hiện gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 2-3m kết hợp nước dâng do bão khoảng 0,2-0,4m có thể gây ngập cục bộ tại một số khu vực cửa sông, vùng trũng thấp ven biển;…

Đáng lưu ý, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa phổ biến 100-150mm, riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ mưa lớn từ 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Vùng tâm mưa tập trung tại các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, các hiện tượng giông, lốc, sét và gió giật mạnh có thể xảy ra trước, trong và sau khi tâm bão đi qua, gây thiệt hại đối với nhà cửa, cây xanh, hệ thống điện, công trình hạ tầng và ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời.

Người dân và các lực lượng chức năng tại địa phương cần liên tục cập nhật diễn biến để có phương án ứng phó kịp thời.