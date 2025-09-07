Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 6/9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão (cơn bão số 7 - Tapah). Dự báo, khoảng ngày 8/9, bão đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó suy yếu thành vùng áp thấp, ảnh hưởng và gây mưa ở Bắc Bộ từ chiều và đêm 9-11/9.

Trên đất liền, hôm nay (7/9), Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Miền Bắc còn nắng nóng trước khi đón đợt mưa lớn. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội tiếp tục có nắng nóng, mức nhiệt cao nhất 36 độ.

Khu vực từ TP Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Các khu vực còn lại có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết ngày 7/9/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng; đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa - Huế

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.