Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đang có xu hướng mạnh lên và khả năng thành bão trong 24 giờ tới. Nếu vậy, đây sẽ là cơn bão số 7 trong mùa mưa bão năm 2025.

Đến 7h sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão số 7. Từ Đà Nẵng trở vào nhiều nơi mưa to. Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h, có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7h sáng 7/9, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430km về phía Đông Bắc với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông.

Trong 24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển hướng Tây Bắc, khoảng 15km/h, tiếp tục mạnh thêm. Đến 7h ngày 8/9, vị trí tâm bão trên vùng ven biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, vùng biển phía Bắc Biển Đông.

Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h.

Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới sau khả năng mạnh thành bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 10; sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Các tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm có khả năng chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Miền Bắc sắp có đợt mưa mới

Đêm qua và sáng nay, khu vực từ TP Đà Nẵng đến Lâm Đồng và miền Đông Nam Bộ có mưa vừa và giông, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa có nơi trên 130mm, như: Ia Piơr (Gia Lai) 138mm, Hòa Phong (Đắk Lắk) 177.8mm, Quảng Tân (Lâm Đồng) 158.2mm.

Dự báo, ngày và đêm nay, từ TP Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, từ khoảng đêm 9-12/9, Bắc Bộ có thể xuất hiện đợt mưa mới, với mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Cũng thời kỳ này, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và tối).

Thời tiết Hà Nội những ngày tới, mưa giông xuất hiện từ 10-13/9. Nguồn: NCHMF

Riêng thời tiết Hà Nội, theo bảng trên, nắng nóng còn xuất hiện trong 2-3 ngày tới; sau đó từ 10-13/9, xảy ra mưa giông liên tiếp.

Thời kỳ từ 7-15/9, khu vực Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông; riêng phía Nam của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ từ ngày 8/9 có mưa rào và giông vài nơi.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng lưu ý các khu vực trên, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng vùng trũng thấp.