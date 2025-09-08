Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (ngày 8/9), bão số 7 - Tapah đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó suy yếu thành vùng áp thấp và gây mưa ở Bắc Bộ từ ngày 9 đến đêm 11/9, chủ yếu ở trung du và vùng núi.

Tuy nhiên, trước khi hứng đợt mưa trên, miền Bắc những ngày qua liên tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đặc biệt là thời tiết thủ đô Hà Nội luôn ở ngưỡng cao nhất trên 36 độ, thậm chí nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời còn cao hơn 3-4 độ gây cảm giác oi bức khá rõ rệt.

Miền Bắc còn nắng nóng mạnh trước khi đón đợt mưa hạ nhiệt. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Cụ thể, hôm nay, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu Đông Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ ngày mai (9/9), những khu vực này ngày có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong đó, từ ngày mai đến đêm 10/9, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, chiều và đêm nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>60mm/3h).

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết ngày 8/9/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng; đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực Đông Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ.

Thanh Hóa - Huế

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

TPHCM

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.