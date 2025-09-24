Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 4h sáng nay (24/9), vị trí tâm siêu bão số 9 Ragasa trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 650km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 15-16 (167–201 km/h), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Đến 4h sáng 24/9, bão số 9 Ragasa vẫn mạnh ở ngưỡng cấp siêu bão. Nguồn: NCHMF

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, 20-25km/h và suy yếu dần. Đến 4h sáng mai (25/9), vị trí tâm bão trên vùng ven bờ tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc); cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 150km về phía Đông, với sức gió giảm còn cấp 11, giật cấp 13.

24 giờ tiếp theo, bão đi theo hướng Tây, 25-30km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau thành một vùng áp thấp. Đến 4h ngày 26/9, vị trí áp thấp nhiệt đới trên đất liền khu vực phía Tây Bắc Bộ.

Chuyên gia khí tượng nhận định, bão số 9 còn duy trì cường độ mạnh cấp 15-16 trong sáng nay. Sau đó, khi di chuyển tới vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), bão có sự ma sát với địa hình, cộng thêm dòng khí khô của không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống, xâm nhập vào vùng tâm bão. Lúc này, cường độ bão sẽ giảm cấp, từ 16 xuống còn cấp 11-12 khi di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ.

Khoảng trưa đến chiều ngày mai (25/9), vùng tâm bão sẽ đi vào đất liền nước ta. Trong đó, khu vực từ Quảng Ninh - Hưng Yên khả năng cao là vùng tâm bão sẽ đổ bộ.

Do ảnh hưởng của siêu bão số 9 Ragasa, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10-13, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 14-16, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m; biển động dữ

dội.

Từ trưa nay, vùng biển phía Đông của Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Từ đêm nay, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-11, giật cấp 13, sóng biển cao 3-5m; biển động rất mạnh.

Đồng thời, ven biển tỉnh Quảng Ninh có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển, phá hủy khu nuôi trồng thủy sản, tàu, thuyền neo đậu ven biển do gió mạnh, nước biển dâng và sóng lớn.

Đáng lưu ý, từ gần sáng ngày mai (25/9), vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh dần

lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ đêm nay đến hết đêm 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra giông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Ngoài ra, Tây Bắc Thái Bình Dương đón cơn bão thứ 20 năm 2025, tên quốc tế là Bualoi (do Thái Lan đặt, là tên một món ăn tráng miệng của Thái Lan). Bão Bualoi sẽ đi vào Biển Đông trong khoảng 3 ngày nữa. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự kiến sẽ phát tin đầu tiên về bão Bualoi trong sáng mai 25/9.