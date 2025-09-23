Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 13h chiều nay (23/9), vị trí tâm siêu bão số 9 Ragasa trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16-17 (184-221km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Trong 24 giờ tới, bão vẫn di chuyển hướng Tây Tây Bắc, 20-25km/h và có xu hướng suy yếu dần. Đến 13h ngày 24/9, vị trí tâm bão trên vùng biển ven bờ của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc); cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 480km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão lúc này giảm còn cấp 15-16, giật trên cấp 17.

24 giờ tiếp theo, bão số 9 đổi hướng, di chuyển Tây Tây Nam, 20-25km/h, tiếp tục suy yếu thêm. Đến 13h ngày 25/9, vị trí tâm bão trên vùng biển ven bờ Quảng Ninh - Hải Phòng với cường độ cấp 9-10, giật cấp 12.

Dự báo, 24 giờ sau đó, bão giữ nguyên hướng di chuyển, tốc độ khoảng 25km/h, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Dự báo tác động của bão số 9

Trên biển: Khu vực Bắc Biển Đông có gió cấp 10–14, gần tâm bão cấp 15–17, giật trên cấp 17; sóng cao trên 10m, biển động dữ dội.

Từ ngày 24/9, vùng biển phía Đông của Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Từ tối và đêm 24/9, khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6m; biển động dữ dội.

Nước dâng: Ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng cao 0,5-0,8m; nguy cơ sạt lở đê, kè biển, hư hỏng khu nuôi trồng thủy sản, tàu thuyền neo đậu.

Trên đất liền: Từ sáng 25/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh - Thanh Hóa gió cấp 6-7, sau tăng cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12; sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ gió cấp 6, giật cấp 8.

Mưa lớn: Từ đêm 24-26/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An mưa 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng diện rộng.

Đặc biệt, cơ quan khí tượng lưu ý, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra giông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.