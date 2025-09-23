Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (23/9), ở khu vực phía Đông của Philippines vừa mới xuất hiện một áp thấp nhiệt đới.

Dự báo, ngày mai 24/9, áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão. Ngày 27/9, cơn bão này khả năng di chuyển vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10.

Biển Đông lại khả năng xuất hiện tiếp bão số 10. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cho biết, hiện tại, các dự báo về diễn biến của bão số 10 còn rất phân tán.

Dự báo của châu Âu và Nhật Bản nhận định, bão số 10 sẽ di chuyển lên phía Bắc, hướng về phía Bắc Bộ hoặc khu vực phía Nam của Trung Quốc. Trong khi đó, dự báo của Mỹ nhận định, bão sẽ di chuyển vào khu vực Trung Bộ (trọng tâm là các tỉnh từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi).

Còn nhận định của khí tượng Việt Nam, khả năng bão di chuyển vào Trung Bộ là kịch bản có xác suất cao nhất. Các chuyên gia cho rằng, do giai đoạn này theo quy luật khí hậu bão sẽ di chuyển vào miền Trung.

Đồng thời, các chuyên gia cũng dự báo khả năng bão mạnh lên cấp siêu bão hoặc trên cấp 13 là không cao. Cục Khí tượng thủy văn tiếp tục theo dõi diễn biến trên.

Liên quan siêu bão số 9 Ragasa đang hoạt động trên Biển Đông, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đến 16h chiều nay, vị trí tâm bão cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 680km về phía Đông. Cường độ bão có giảm nhẹ so với sáng và trưa nay, nhưng vẫn ở cấp siêu bão 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.