Ngày 5/11, Sở GD-ĐT Tây Ninh cho biết, Hiệu trưởng Trường THPT Rạch Kiến đã ra quyết định tạm đình chỉ dạy học 15 ngày đối với thầy N.V.T, giảng dạy môn Giáo dục Quốc phòng.

Quyết định này để làm rõ việc thầy giáo bị tố nhắn tin tình cảm với nữ sinh lớp 10 của trường.

Sở GD-ĐT cho biết sẽ tiến hành quy trình kỷ luật nghiêm minh đối với thầy giáo khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Hình ảnh người thân của nữ sinh lớp 10 đến trường tìm gặp, xô xát với thầy giáo. Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, ngày 20/10, lãnh đạo Trường THPT Rạch Kiến nhận được phản ánh từ một nữ giáo viên về việc em N.T.T.L., học sinh lớp 10, bị thầy N.V.T. có hành vi không phù hợp.

Sau khi làm việc với nữ sinh, em L. cho biết thầy giáo đã nhắn tin mang tính chất thân mật và có hành động đụng chạm vào cơ thể em. Nữ sinh bày tỏ mong muốn sự việc kết thúc để tập trung vào việc học. Ban Giám hiệu nhà trường đã động viên, yêu cầu học sinh viết bản tường trình và cam kết xử lý nghiêm vụ việc.

Ngày 22/10, tại buổi làm việc với lãnh đạo nhà trường, thầy T. thừa nhận hành vi nhắn tin thân mật nhưng phủ nhận việc đụng chạm cơ thể học sinh. Thầy đã viết bản kiểm điểm và cam kết chấm dứt liên lạc với học sinh. Hướng xử lý này cũng được nữ sinh L. đồng ý.

Tuy nhiên, khoảng 14h25 ngày 27/10, mẹ ruột của em L. cùng một người phụ nữ khác đã đến trường, xin phép bảo vệ vào bên trong với lý do trao đổi về việc học của con. Sau khi vào khuôn viên trường, hai người này xông vào phòng thiết bị và có xô xát với thầy T, sau đó và được nhiều người can ngăn.

Công an xã Rạch Kiến tiếp tục làm việc với học sinh, phụ huynh để làm rõ vụ việc.