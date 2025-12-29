Lượt trận thứ hai bảng F CAN 2025 thu hút sự chú ý đặc biệt khi Bờ Biển Ngà chạm trán Cameroon. Cả hai đội đều nhập cuộc với sự tự tin sau những chiến thắng tối thiểu ở ngày ra quân, nhưng hiệp một diễn ra thận trọng đúng như dự đoán, khi ưu tiên được đặt vào sự chắc chắn của hàng phòng ngự.

Diallovà Mbeumo so tài tại AFCON 2025 - Ảnh: Fabrizio Romano

Sau giờ nghỉ, thế trận trở nên sôi động hơn. Bờ Biển Ngà suýt mở tỷ số khi Franck Kessié dứt điểm tung lưới Cameroon, song bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Ở chiều ngược lại, Danny Namaso khiến khung thành “Les Elephants” chao đảo với cú sút dội khung gỗ.

Bước ngoặt đến khi Amad Diallo tỏa sáng. Cầu thủ thuộc biên chế MU xử lý tinh tế ở rìa vòng cấm rồi cứa lòng hiểm hóc, mở tỷ số cho Bờ Biển Ngà.

Tuy nhiên, lợi thế ấy nhanh chóng bị xóa nhòa sau pha dứt điểm của Junior Tchamadeu, bóng chạm chân Konan đổi hướng khiến thủ môn Devis Epassy bó tay.

Diallo ghi bàn nhưng không đủ giúp Bờ Biển Ngà có trọn 3 điểm - Ảnh: ESPN Africa

Những phút cuối chứng kiến nỗ lực đôi công. Bryan Mbeumo suýt mang về chiến thắng cho Cameroon với cú đá phạt chệch cột dọc trong gang tấc.

Chung cuộc, hai đội hòa 1-1, kết quả đủ giúp cả Bờ Biển Ngà lẫn Cameroon nắm lợi thế trong cuộc đua vào vòng knock-out trước các lượt trận quyết định.

Ghi bàn

Bờ Biển Ngà: Diallo 51'

Cameroon: Konan 56' (phản lưới)

Đội hình xuất phát:

Bờ Biển Ngà: Fofana, Doue, Kossounou, Ndicka, Konan, Kessie, Fofana, Sangare, Diallo, Bayo, Diomande

Cameroon: Epassy, Malone Junior, Kotto, Nouhou, Tchamadeu, Namaso, Baleba, Avom, Yongwa, Mbeumo, Kofane