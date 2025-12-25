Bảng F, AFCON 2025:

Highlights Bờ Biển Ngà 1-0 Mozambique (nguồn: SuperSport)

Trong cuộc chạm trán với Mozambique, Bờ Biển Ngà nhập cuộc với mục tiêu sớm áp đặt thế trận và tìm bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân lại cho thấy đây là thử thách không hề đơn giản với đội bóng được đánh giá cao hơn.

Mozambique chủ động chơi phòng ngự số đông, giữ cự ly đội hình chặt chẽ và hạn chế tối đa khoảng trống trước khung thành.

Amad Diallo ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu - Ảnh: 433

Trong hiệp một, Bờ Biển Ngà kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng chỉ có 6 pha dứt điểm, đa phần đến từ những tình huống xử lý cá nhân hoặc sút xa thiếu chính xác.

Hàng thủ kỷ luật của Mozambique đã hóa giải phần lớn sức ép, khiến các mũi nhọn bên phía Bờ Biển Ngà gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành.

Bước ngoặt của trận đấu đến ngay đầu hiệp hai. Phút 49, từ pha tổ chức tấn công mạch lạc, Franck Kessié tung đường kiến tạo thuận lợi để Amad Diallo dứt điểm chính xác, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Pha lập công này giúp Bờ Biển Ngà cởi bỏ áp lực tâm lý và chơi chủ động hơn.

Những phút còn lại, Bờ Biển Ngà tiếp tục tìm kiếm bàn nhân đôi cách biệt nhưng không tận dụng thành công các cơ hội.

Phía Mozambique cũng nỗ lực phản công song không đủ sắc bén để tạo đột biến. Chung cuộc, Bờ Biển Ngà giành chiến thắng 1-0, khởi đầu CAN 2025 bằng ba điểm quan trọng.