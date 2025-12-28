1. Unai Emery lao dọc đường biên trong niềm phấn khích, bởi Aston Villa mà ông dày công gọt giũa suốt hơn 3 năm qua đang ở một vị thế đặc biệt.

Khi Emery tiếp quản, Aston Villa giống như một tập thể bị ruồng bỏ ở Ngoại hạng Anh. Hiện nay, họ đã an vị ở châu Âu và bắt đầu tự ứng cử cho ngôi đầu bảng.

Unai Emery đang gây ấn tượng cùng Aston Villa. Ảnh: EPA

Đêm thứ Ba tới (3h15 ngày 31/12), Aston Villa làm khách của Arsenal tại Emirates, trong trận đấu mà sự chú ý vượt ra ngoài phạm vi nước Anh. Nếu giành chiến thắng, họ sẽ san bằng điểm số với chính “Pháo thủ”, đội đang dẫn đầu giải.

Bảng xếp hạng Premier League lúc này sít sao đến nghẹt thở: vòng đấu 18, cả 3 đội đứng đầu đều thắng trận. Một sự trùng hợp khá thú vị, mang tính lịch sử: cả 3 CLB đều do các HLV người Tây Ban Nha dẫn dắt, Mikel Arteta, Pep Guardiola và Unai Emery.

Arsenal có 42 điểm, Man City là 40 điểm. Aston Villa, sau chiến thắng 2-1 ngay trên sân Chelsea, giành tổng cộng 39 điểm.

Màn trình diễn mới nhất tại London giúp Villa nối dài chuỗi 11 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, cột mốc mà CLB chưa từng chạm tới kể từ năm 1914.

2. Đó là một cuộc lội ngược dòng ngọt ngào của Aston Villa tại Stamford Bridge, một cú xoay chuyển sau hiệp 1 co cụm phòng ngự, không tung nổi cú sút trúng đích nào và bị thủng lưới từ tình huống chống phạt góc kém – để Joao Pedro ghi bàn cho Chelsea.

Mọi dấu hiệu đều hướng tới một cơn mưa bàn thắng cho Chelsea, cho đến khi Unai Emery can thiệp bằng ba sự thay đổi người ở phút 59: tung Ollie Watkins, Jadon Sancho và Amadou Onana vào sân.

Đồng thời, Emery điều chỉnh hệ thống bằng cách kéo Morgan Rogers lùi xuống đá hộ công phía sau Watkins.

Aston Villa có màn ngược dòng xuất sắc. Ảnh: AVFC

Đó là kiểu quyết định làm nên giá trị của một HLV, hoặc cũng có thể bị trách cứ vì không áp dụng những giải pháp này ngay từ đầu.

Dẫu sao, chỉ trong nửa giờ đồng hồ, với cú đúp của Watkins, Villa đảo chiều thế trận và phát đi thông điệp tranh ngôi vô địch bóng đá Anh mà họ chưa từng chạm tay kể từ năm 1981.

Đối diện họ là Arsenal, đội đầu bảng của một Premier League đang thử thách bản lĩnh chịu áp lực.

Cũng ở vòng đấu này, đội quân của Mikel Arteta trải qua bài kiểm tra bất ngờ: sau khi làm chủ thế trận suốt 2/3 thời gian và dẫn 2 bàn trước Brighton có phần nhạt nhòa, họ bất ngờ bị rút ngắn cách biệt từ tình huống đơn lẻ.

Kết quả, “Pháo thủ” phải chịu đựng quãng thời gian khổ ải để giữ trọn 3 điểm tại pháo đài Emirates. Arsenal đã tiếp 14 đối thủ trên sân nhà, và chỉ Man City rời đi với một trận hòa.

3. Arsenal chiến đấu với mọi đối thủ và cả nghịch cảnh, vật lộn với cơn bão chấn thương bộc lộ ngay trước giờ bóng lăn khi Riccardo Calafiori thông báo không thể thi đấu.

Trước đó, đội hình của họ vốn đã rất mỏng bên cánh phải, nơi Declan Rice buộc phải trám vào vị trí hậu vệ.

“Tôi hỏi có sẵn sàng không và Rice nói dĩ nhiên, đó là một thử thách và cậu ấy làm hết sức”, Mikel Arteta chia sẻ.

Arsenal chuẩn bị đối mặt kẻ nổi loạn Aston Villa. Ảnh: EPA

Rice tỏa sáng trong vai trò kép, nhiều thời điểm bó vào trung lộ, là một trong những cầu thủ hay nhất trận; từ đôi chân anh xuất phát bàn thắng thứ hai của Arsenal – quả phạt góc khiến Georginio Rutter phản lưới (4/6 bàn gần nhất của Arsenal do đối thủ tự ghi vào lưới nhà).

Trước đó, Arsenal vượt lên nhờ cú sút ghi siêu phẩm của Martin Odegaard. Khi trận đấu bước vào 1/3 thời gian cuối, Diego Gomez rút ngắn cách biệt.

Sau đó, David Raya thực hiện một trong những pha cứu thua hay nhất sự nghiệp. Anh đã có không ít khoảnh khắc phi thường từ ngày đến London.

Arsenal tung ra 24 cú dứt điểm, chạm bóng 55 lần trong vòng cấm đối phương. “Chúng tôi vượt trội cả cá nhân lẫn tập thể. Lẽ ra không nên kết thúc với tỷ số 2-1, nhưng đây là Premier League”, Arteta kết luận.

Thầy trò Arteta đang chịu áp lực rất lớn. Phía trước họ là Unai Emery – người cũ của Emirates đang nổi loạn tại Premier League.