Tổng thống Zelensky kêu gọi Mỹ ký thỏa thuận diesel với Ukraine thay vì Nga; ông Trump bình luận về khả năng đạt thỏa thuận của Iran; Triều Tiên xác nhận thử thành công tên lửa đạn đạo chiến thuật là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 14/10.

Tổng thống Zelensky kêu gọi Mỹ ký thỏa thuận diesel với Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: NYT

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12/10 tuyên bố tại Diễn đàn An ninh Warsaw rằng Mỹ nên ký thỏa thuận dầu diesel với Ukraine thay vì Nga, vì Kiev mới là bên quyết định nhà máy lọc dầu Nga có hoạt động hay không. Ông cho rằng thỏa thuận Mỹ - Nga khó tác động tới thị trường do sản lượng không đáng kể, đồng thời nhắc lại đề xuất ngừng bắn năng lượng.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump bảo vệ quyết định mua dầu diesel từ Nga nhằm hạ giá nhiên liệu trong nước, khẳng định đây là lựa chọn đúng đắn vì người dân Mỹ. Trong khi đó, giới chức Nhà Trắng cho biết ông Trump rất tức giận vì cho rằng ông Zelensky đang coi sự hỗ trợ của Mỹ là hiển nhiên, đồng thời nhấn mạnh ngừng bắn năng lượng thực chất có lợi hơn cho phía Kiev.

Ông Trump nói Iran ‘không biết cách đạt thỏa thuận’

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/10 phát biểu tại Ohio rằng Iran muốn đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột kéo dài gần 8 tháng nhưng không biết cách thực hiện. Ông Trump tái khẳng định không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cho biết Iran hiện không có hải quân, không quân hay phòng không, đang chịu lạm phát tồi tệ và không có tiền. Ông cũng dự báo giá dầu sẽ giảm mạnh.

Cùng ngày, ông Trump viết trên Truth Social bác bỏ các cáo buộc Trung Quốc và Nga đang hỗ trợ đáng kể cho Tehran. Ông tin sự hỗ trợ nếu có chỉ ở mức tối thiểu vì cả Moscow và Bắc Kinh đều có quá nhiều thứ để mất, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ biết ngay lập tức nếu có trợ giúp. Hiện Nga, Trung Quốc và Iran chưa đưa ra bình luận về các tuyên bố này.

Triều Tiên xác nhận thử thành công tên lửa đạn đạo chiến thuật

Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo chiến thuật. Ảnh: KCNA/Yonhap

Triều Tiên ngày 13/10 tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo chiến thuật nhằm kiểm chứng việc nâng cấp công nghệ cho bộ phận quan trọng trong hệ thống vũ khí. Vụ thử do cơ quan quản lý tên lửa thực hiện và được mô tả là thành công lớn giúp cải thiện hiệu suất. Thông tin công bố một ngày sau khi Hàn Quốc phát hiện đợt phóng tên lửa từ khu vực Bình Nhưỡng.

Theo các tin tức từ Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), Triều Tiên đã phóng nhiều loại tên lửa đạn đạo, trong đó có loại bay xa hơn 900km, đánh dấu lần phóng thứ 16 trong năm. Phía Hàn Quốc nhận định đây có thể là tên lửa tầm ngắn ở cự ly tối đa hoặc tầm trung ở cự ly rút ngắn. Mỹ và Hàn Quốc khẳng định duy trì thế trận phòng thủ vững chắc, hoàn toàn có khả năng phát hiện và đánh chặn.

Không quân Ukraine giải thích về việc chậm trễ cảnh báo không kích ở Kiev

Đại tá Yurii Ihnat, phát ngôn viên của Không quân Ukraine. Ảnh: Ukrainska Pravda

Không quân Ukraine muốn cùng các đối tác quốc tế điều tra lý do thông tin Nga phóng 5 tên lửa đạn đạo vào Kiev ngày 12/10 không được tiếp nhận kịp thời. Dù hệ thống radar Ukraine phát hiện các tên lửa khi vụ tấn công diễn ra vào lúc 22h10, Không quân nước này khẳng định trước đó không nhận được bất kỳ thông tin nào về các vụ phóng từ lãnh thổ Nga.

Đại tá Yurii Ihnat, phát ngôn viên của Không quân Ukraine xác nhận sự chậm trễ trong việc phát cảnh báo không kích, giải thích rằng thông tin tình báo vệ tinh do Mỹ và các nước NATO chia sẻ đôi khi không đến kịp thời. Ông Ihnat lưu ý tình trạng chậm trễ này từng xảy ra ở các thành phố tiền tuyến khác, đồng thời hy vọng lực lượng tình báo hai bên sẽ sớm xác định rõ nguyên nhân.