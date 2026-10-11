Mỹ đình chỉ trừng phạt hoạt động buôn bán nhiên liệu của Nga; Tổng thống Ukraine chỉ trích gay gắt quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump; Triều Tiên bác bỏ đề nghị hỗ trợ y tế từ Hàn Quốc là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 11/10.

Mỹ đình chỉ trừng phạt hoạt động buôn bán nhiên liệu của Nga

Mỹ tạm thời miễn trừ trừng phạt đối với việc buôn bán nhiên liệu của Nga. Ảnh: TASS

Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố tạm thời miễn trừ trừng phạt đối với hoạt động buôn bán nhiên liệu của Nga đến ngày 7/4/2027, cho phép nhập khẩu dầu diesel vào Mỹ và thế giới. Quyết định được đưa ra sau cuộc điện đàm ngày 9/10 giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin. Theo đó, Nga sẽ lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel và dự kiến bổ sung thêm tới hàng triệu tấn.

Phía Điện Kremlin và Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak hoan nghênh động thái của Mỹ, đồng thời xác nhận bắt đầu dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu dầu diesel ngay lập tức. Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng chao đảo do xung đột Mỹ, Israel và Iran, cùng tình trạng cạn kiệt dự trữ ở phương Tây dù khối G7 đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu từ kho khẩn cấp.

Tổng thống Ukraine chỉ trích gay gắt quyết định của ông Trump

Tổng thống Mỹ Trump (trái) và người đồng cấp Ukraine Zelensky. Ảnh: president.gov.ua

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích quyết định dỡ bỏ trừng phạt xuất khẩu dầu diesel Nga của Tổng thống Mỹ Donald Trump là không công bằng và yếu đuối. Ông Zelensky cáo buộc Mỹ thỏa thuận riêng với Tổng thống Vladimir Putin sau lưng Kiev, coi quyết định này như món quà sinh nhật tặng nhà lãnh đạo Nga. Phát biểu diễn ra khi các nhà đàm phán Ukraine và châu Âu đang gặp quan chức Mỹ ở Miami.

Đáp trả chỉ trích, ông Trump bác bỏ lập luận của phía Ukraine và bảo vệ thỏa thuận, khẳng định đây là biện pháp cần thiết để hạ nhiệt giá nhiên liệu. Ông cho biết Moscow đồng ý cung cấp ngay hơn 300.000 tấn dầu diesel và sẽ tiếp tục bổ sung thêm. Tổng thống Mỹ cùng Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cáo buộc các đợt tập kích của Ukraine vào nhà máy lọc dầu Nga là nguyên nhân chính gây sốc năng lượng.

Triều Tiên bác bỏ đề nghị hỗ trợ y tế của Hàn Quốc

Bà Kim Jo Yong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Yonhap

Bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, ngày 9/10 đã bác bỏ và chỉ trích đề nghị hỗ trợ y tế từ Hàn Quốc là lố bịch. Bà cho rằng lời đề nghị này mang động cơ chính trị nhằm làm tổn hại uy tín Bình Nhưỡng. Tuyên bố đưa ra sau khi Seoul đề nghị gửi 1.431 mặt hàng y tế thuộc 166 nhóm tới một bệnh viện ở Bình Nhưỡng theo chương trình đã được LHQ miễn trừ trừng phạt.

Theo các tin tức công bố, bà Kim Yo Jong cũng liên hệ đề nghị hỗ trợ y tế với các cáo buộc về vụ nổ mìn tại Khu phi quân sự (DMZ) ngày 21/9 làm 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Bà bác bỏ việc Triều Tiên liên quan đến sự cố mìn, khẳng định binh lính nước này chưa từng vượt Đường phân giới quân sự, đồng thời cảnh báo sẽ lập tức tấn công đáp trả nếu Hàn Quốc nổ súng ở biên giới.

Tổng thống Ukraine và Thị trưởng Kiev tranh cãi vì các đợt tập kích của Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko. Ảnh: Sky News

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 9/10 chỉ trích chính quyền thành phố Kiev thất bại gần như hoàn toàn trong việc bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu trước đợt tập kích của Nga. Các cuộc tấn công đã gây thiệt hại lớn cho lưới điện. Động thái này làm gia tăng mâu thuẫn khi trước đó Thị trưởng Vitaly Klitschko cảnh báo thành phố ở chế độ sinh tồn và kêu gọi người dân cân nhắc rời đi.

Thị trưởng Klitschko đáp trả rằng việc tìm người đổ lỗi không giúp người dân ấm hơn và chỉ trích tham nhũng ở chính quyền trung ương là chất độc thực sự. Ông nhấn mạnh chuẩn bị kỹ đến đâu cũng vô tác dụng nếu phòng không không đẩy lùi được đợt tấn công tiếp theo. Mâu thuẫn nổ ra trong bối cảnh các cuộc tập kích tầm xa giữa hai bên leo thang khi mùa đông đến gần.