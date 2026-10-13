Không quân Ukraine muốn các đối tác quốc tế sẽ cùng nước này điều tra lý do tại sao thông tin về vụ Nga phóng tên lửa đạn đạo vào Kiev lại không được tiếp nhận kịp thời vào ngày 12/10.

Theo báo Ukrainska Pravda, vào lúc 22h10 giờ địa phương ngày 12/10, quân Nga đã phóng 5 tên lửa đạn đạo tấn công thủ đô của Ukraine. Nhà chức trách Ukraine khẳng định hệ thống radar của họ đã phát hiện các tên lửa đạn đạo thù địch khi vụ tấn công đang diễn ra.

Không quân Ukraine cho biết họ không nhận được thông tin nào về các vụ phóng từ lãnh thổ Nga trước đó.

Đại tá Yurii Ihnat, phát ngôn viên của Không quân Ukraine. Ảnh: Ukrainska Pravda

Trong bối cảnh truyền thông nước ngoài dẫn các nguồn tin tiết lộ Mỹ có thể ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Kiev, người dẫn chương trình tin tức quốc gia 24/7 của Ukraine đã đặt câu hỏi cho Đại tá Yurii Ihnat, phát ngôn viên của Không quân Ukraine: "Ông có thể xác nhận việc chậm trễ thông báo và nguyên nhân cụ thể gây ra tình trạng này không?".

Ông Ihnat xác nhận nhà chức trách Ukraine thực sự đã không phát kịp thời cảnh báo không kích trong vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga nhằm vào Kiev hôm 12/10.

Tuy nhiên, phát ngôn viên của Không quân Ukraine giải thích: "Các dữ liệu tình báo mà mọi người đang bàn luận hiện nay rất đa dạng. Có những thông tin tình báo sử dụng hệ thống liên lạc vệ tinh không chỉ Mỹ mà cả các quốc gia NATO khác cũng chia sẻ với Ukraine. Thông tin này bao gồm hoạt động của lực lượng không quân chiến lược của đối phương tại các sân bay nội địa, sự di chuyển của tàu thuyền trên Biển Đen hoặc Biển Caspian và các vụ phóng tên lửa đạn đạo. Có những thời điểm thông tin này không được chuyển đến kịp thời”.

Ông Ihnat lưu ý đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng như vậy và điều đó không chỉ diễn ra ở vùng Kiev, mà còn ở các thành phố tiền tuyến khác. Quan chức này bày tỏ hy vọng các cơ quan tình báo của Ukraine cùng các đối tác nước ngoài sẽ xác định được nguyên nhân gây ra sự chậm trễ mới nhất.