Ông Trump tuyên bố Ukraine cần một nhà lãnh đạo mới; một siêu tàu chở dầu đã phát nổ do trúng thủy lôi ở eo biển Hormuz; Mỹ vô hiệu hóa tàu chở hàng muốn phá rào phong tỏa tại Vịnh Oman là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 12/10.

Tổng thống Trump nói Ukraine cần một nhà lãnh đạo mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: NYT

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/10 chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và cho rằng Ukraine cần một nhà lãnh đạo mới có thể đạt thỏa thuận với Nga. Ông Trump không hiểu lý do ông Zelensky liên tục từ chối các cơ hội chấm dứt xung đột, đồng thời cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine phớt lờ cảnh báo khi tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, làm ảnh hưởng tới nông dân Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định đợt tập kích của Ukraine vào cơ sở lọc dầu Nga mới là nguyên nhân gây thiếu hụt dầu diesel toàn cầu. Trước đó một ngày, ông Trump đã dỡ bỏ trừng phạt xuất khẩu dầu diesel của Nga sau cuộc điện đàm với Tổng thống Putin, khiến ông Zelensky phản ứng gay gắt. Ngoài ra, phía Nga cũng nhiều lần đặt câu hỏi về tính chính danh của ông Zelensky khi nhiệm kỳ kết thúc từ 20/5/2024.

Siêu tàu chở dầu nổ tung do trúng thủy lôi ở eo biển Hormuz

Siêu tàu chở dầu nổ tung sau khi trúng thủy lôi. Video: WANA

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 10/10 thông báo một siêu tàu chở dầu có khả năng mang 2 triệu thùng nhiên liệu đã va phải thủy lôi và phát nổ khi tìm cách rời eo biển Hormuz. Tàu này đã tắt hệ thống định vị và đi qua tuyến hàng hải phía nam không được cấp phép. IRGC cảnh báo các tàu phớt lờ quy định tại eo biển sẽ chịu số phận tương tự, dù chưa công bố danh tính hay thương vong.

Tuyên bố của IRGC đưa ra một ngày sau khi truyền hình nhà nước Iran ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn tại eo biển do tàu va phải thủy lôi ở luồng phía nam. Trước đó, Tehran đã tái phong tỏa eo biển Hormuz từ ngày 12/7 sau đợt tập kích của Mỹ hôm 8/7, đồng thời đe dọa nhắm mục tiêu vào các tàu sử dụng tuyến đường không được chỉ định hoặc di chuyển khi chưa được phía Iran cấp phép.

Lý do Nga duy trì liên lạc với nhóm của Đệ nhất phu nhân Mỹ

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Ảnh: EPA

Ủy viên nhân quyền Nga Yana Lantratova ngày 10/10 cho biết Moscow đang liên lạc với đội ngũ của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump để hỗ trợ nhân đạo tại thị trấn Alyoshki thuộc Kherson. Thị trấn này hiện còn khoảng 1.500 - 2.000 dân thường bị mắc kẹt do Ukraine bao vây, thiếu hụt lương thực và y tế. Vấn đề này đã được Tổng thống Putin và Tổng thống Trump thảo luận trong cuộc điện đàm ngày 9/10.

Theo các tin tức từ phía Nga, quân đội Ukraine đã liên tục tập kích UAV, rải mìn và bắn phá cả đoàn xe cứu trợ mang chữ "Người dân", khiến việc vận chuyển hàng hóa và sơ tán gặp nhiều khó khăn. Moscow cáo buộc Kiev cố tình gây ra thảm họa nhân đạo nhằm đổ lỗi cho Nga. Về phần mình, Ukraine chưa phản hồi các cáo buộc mới nhưng khẳng định chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự và hạ tầng hỗ trợ.

Mỹ vô hiệu hóa tàu chở hàng muốn phá rào phong tỏa tại Vịnh Oman

Mỹ vô hiệu hóa tàu chở hàng đang tìm cách vượt rào phong tỏa. Video: CENTCOM

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết máy bay chiến đấu Mỹ ngày 10/10 đã tấn công làm vô hiệu hóa hệ thống động cơ tàu thương mại M/V Ocean Molica mang cờ Panama tại Vịnh Oman do cố tình vượt lệnh phong tỏa hải quân với Iran. CENTCOM xác nhận thủy thủ đoàn an toàn và thống kê trong 3 tháng phong tỏa đã vô hiệu hóa 4 tàu thương mại, buộc 135 tàu quay đầu và phá hủy 10 tàu chở dầu liên quan IRGC.

Trong diễn biến khác, Cơ quan Điều hành Thương mại hàng hải Anh (UKMTO) ngày 11/10 báo cáo một tàu chở dầu bốc cháy tại eo biển Hormuz do bị vật thể chưa xác định tấn công mạn trái, thủy thủ đoàn an toàn. Trước đó ngày 10/10, IRGC tuyên bố một siêu tàu chở dầu va thủy lôi nổ tung khi di chuyển trái phép. CENTCOM cảnh báo các tàu thương mại phải tuân thủ hướng dẫn phong tỏa và duy trì liên lạc với hải quân Mỹ tại khu vực.