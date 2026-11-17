Iran tiến hành các cuộc tập kích căn cứ quân sự Mỹ tại Bahrain bằng UAV; cháy cửa hàng xe máy ở Thái Lan, gần 50 người thương vong;... là các tin tức thế giới đáng chú ý ngày 17/11/2026.

Iran tập kích căn cứ quân sự Mỹ tại Bahrain bằng UAV

Iran đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào một căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain, làm dấy lên thêm nghi ngờ về triển vọng đàm phán hòa bình giữa Tehran và Washington.

Máy bay không người lái của Iran. Ảnh: WANA

Theo tin tức từ báo Guardian, nhiều tiếng nổ vang lên trên bầu trời quốc gia vùng Vịnh này hôm 15/11. Đây là vụ tấn công bằng UAV thứ hai của Iran trong vòng 3 ngày, nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ vào lãnh thổ Iran.

Trong khi đó, tại Yemen, các đồng minh Houthi của Iran đã tiến quân chống lại lực lượng ủng hộ chính phủ ở miền Nam, mở ra khả năng thiết lập một tuyến đường tiến về thành phố Aden. Iran cũng tuyên bố một quả thủy lôi đã đánh chìm một siêu tàu chở dầu tại eo biển Hormuz.

Đàm phán lập chính phủ tại Israel không đạt tiến triển

Vòng đàm phán đầu tiên giữa đại diện đảng Yashar do ứng viên Thủ tướng Gadi Eisenkot lãnh đạo và đảng Likud của Thủ tướng lâm thời Benjamin Netanyahu đã kết thúc hôm 15/11 mà không đạt được tiến triển.

Ông Netanyahu và Eisenkot. Ảnh: Anadolu

Hai bên bất đồng về việc ai sẽ lãnh đạo chính phủ và những đảng nào được tham gia liên minh.

Nhật báo Yedioth Ahronoth cho biết cuộc gặp diễn ra tại một khách sạn ở thành phố Herzliya, kéo dài khoảng 1 giờ 15 phút. Ông Shalom Shlomo, cố vấn chính trị của cựu Thủ tướng Naftali Bennett, tham dự với tư cách đại diện đảng Cùng nhau của ông Bennett.

Các nghị sĩ Hili Tropper và Yoav Horowitz đại diện cho đảng Yashar, trong khi đảng Likud cử Chủ tịch nhóm nghị sĩ tại Quốc hội Ofir Katz và luật sư Michael Rabello, cựu cố vấn pháp lý của ông Netanyahu, tham dự.

Theo tờ báo, bất đồng chính nằm ở chỗ ai sẽ nắm vị trí thủ tướng. Ông Eisenkot muốn thành lập chính phủ do mình lãnh đạo, không thực hiện cơ chế luân phiên thủ tướng với ông Netanyahu. Trong khi đó, Likud từ chối tham gia nếu ông Netanyahu không giữ chức thủ tướng, dù theo hình thức nắm quyền toàn nhiệm kỳ hay luân phiên.

Cháy cửa hàng xe máy ở Thái Lan, gần 50 người thương vong

Theo tạp chí The Nation, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một cửa hàng bán và cho thuê xe máy ở thị trấn Patong, Phuket vào rạng sáng ngày 16/11. Vụ hỏa hoạn đã khiến 11 người thiệt mạng và 36 người bị thương, bên cạnh đó là 5 cơ sở kinh doanh bị hư hại.

"Đám cháy bùng phát vào khoảng 3 giờ 15 sáng tại một khu nhà thương mại trên đường Phang Muang Sai Kor, nơi có cửa hàng xe máy ở tầng một. Ngọn lửa nhanh chóng lan khắp tòa nhà rồi bén sang các cơ sở kinh doanh lân cận. Vào thời điểm vụ cháy xảy ra có hơn 100 chiếc xe máy đỗ ở tầng một của tòa nhà, khiến cột khói nhanh chóng bao trùm toàn bộ các tầng trên, khu vực được sử dụng làm chỗ ở", giới chức Thái Lan cho biết.

Báo cáo ban đầu cho rằng sự cố chập điện tại một cột điện gần đó có thể là nguyên nhân gây ra hỏa hoạn. Khi tia lửa điện rơi xuống các xe máy đỗ gần cột điện và bén vào vật liệu dễ cháy, làm ngọn lửa bùng lên đột ngột.