Quân đội Nga đã triển khai tiêm kích Su-34 để phá hủy một số cây cầu và cứ điểm triển khai quân tạm thời của Ukraine trên tiền tuyến.

Theo kênh truyền hình Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/11 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này triển khai tiêm kích Su-34 để tấn công các mục tiêu Ukraine ở tiền tuyến. Thời gian và địa điểm cụ thể của chiến dịch không được tiết lộ.

"Máy bay Su-34 được điều động để hỗ trợ Nhóm tác chiến Dnipro. Đòn tấn công chính xác bằng các loại bom dẫn đường được trang bị mô-đun hiệu chỉnh đã phá hủy một số cây cầu, cứ điểm tạm thời, kho đạn và trung tâm điều khiển máy bay không người lái (UAV) của Ukraine", phía Nga cho biết.

Tiêm kích Su-34 của Nga tập kích các cầu và cứ điểm của Ukraine trên tiền tuyến. Video: Zvezda

Sau khi thực hiện chiến dịch không kích, các phi công cho chiến đấu cơ Su-34 quay đầu và trở về sân bay an toàn. Công tác trinh sát xác nhận đợt ném bom đã thành công khi toàn bộ mục tiêu được chỉ định đều bị phá hủy.

Su-34 là tiêm kích thế hệ thứ 4 của Nga, được phát triển từ những năm 1980 và bắt đầu biên chế phục vụ trong quân đội từ năm 2014. Nhà sản xuất đã trang bị cho Su-34 các công nghệ và vũ khí hiện đại tương tự như những máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Nga.

Trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Su-34 là lựa chọn hàng đầu của Nga cho các cuộc không kích, thường xuyên xuất hiện trong các đoạn video tấn công dữ dội vào lực lượng Ukraine và phương Tây. Cường kích này có khả năng mang bom lượn FAB-3000 nặng 3 tấn, đầu đạn nhiệt áp cùng nhiều loại tên lửa đối đất khác nhau.