Cựu Tổng thống Obama công kích ông Trump trước bầu cử giữa kỳ Mỹ

Cựu Tổng thống Barack Obama và Tổng thống đương nhiệm Donald Trump. Ảnh: EPA

Vận động tranh cử tại Ohio ngày 24/10, cựu Tổng thống Barack Obama chỉ trích Tổng thống Donald Trump về xung đột với Iran và giá tiêu dùng leo thang, gọi cuộc bầu cử giữa kỳ là cơ hội để kiềm chế chính quyền hiện tại. Ngược lại, tại Georgia, ông Trump ca ngợi các chính sách nhập cư, thuế quan và tuyên bố Mỹ đang trong thời kỳ hoàng kim.

Cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11 sẽ quyết định quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ trong phần còn lại nhiệm kỳ của ông Trump. Bỏ phiếu sớm đã bắt đầu và ông Trump cùng phu nhân đã bỏ phiếu tại Florida ngày 24/10. Trong khi ông Obama cáo buộc ông Trump làm kinh tế đắt đỏ hơn, ông Trump thừa nhận giá dầu đang cao tạm thời nhưng khẳng định giá nhiên liệu sẽ sớm giảm xuống.

Hàng trăm nghìn người tham gia biểu tình trên khắp nước Pháp

Biểu tình tại Pháp ngày 24/10. Video: CNN

Bộ Nội vụ Pháp cho biết gần 1.000 người bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình trên toàn quốc ngày 24/10, cao hơn nhiều so với tuần trước, dù đánh giá đa số diễn ra ôn hòa. Khoảng 410.000 người (theo Bộ Nội vụ) hoặc 800.000 người (theo các công đoàn) đã xuống đường. Để ứng phó, Pháp đã triển khai 70.000 cảnh sát và hiến binh, tăng 10.000 người so với ngày 17/10.

Bộ trưởng Laurent Nunez khẳng định không có tấn công có chủ đích vào tòa thị chính hay đồn cảnh sát như thứ bảy tuần trước, dù vẫn có kẻ kích động ném vật thể vào cảnh sát. Ông Nunez cảnh báo các nhóm cực tả cấp tiến mặc đồ đen cải trang đã hình thành với mục tiêu tấn công lực lượng an ninh và cướp phá, song tình hình tại Paris và cả nước tương đối ổn định.

Tỷ phú Elon Musk cáo buộc Ukraine vi phạm thỏa thuận sử dụng Starlink

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: NYT

Tỷ phú Elon Musk ngày 24/10 thông báo SpaceX đã đóng kẽ hở ngăn quân đội Ukraine dùng internet vệ tinh Starlink cho các cuộc tấn công UAV sâu trong lãnh thổ Nga. Ông nhấn mạnh Starlink là dịch vụ thương mại dân sự nên việc Ukraine dùng gây thương vong dân thường là vi phạm điều khoản. Dù vậy, ông thừa nhận tuyến đầu Ukraine sẽ sụp đổ ngay nếu Starlink bị tắt.

Theo các tin tức, ông Musk phân định Starlink với hệ thống Starshield do chính phủ Mỹ kiểm soát và khẳng định không có quyền can thiệp vào Starshield. Ngoài ra, người giàu nhất thế giới chỉ trích tình trạng tham nhũng tại Ukraine, nhận định một phần tiền thuế của Mỹ bị rửa qua các kênh liên quan để tài trợ chiến dịch chính trị cho một số chính trị gia Mỹ.

Ông Trump nêu lý do ngừng nhắm mục tiêu vào các lãnh đạo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: White House

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/10 tuyên bố tại bang Georgia rằng ông cần ngừng nhắm mục tiêu vào các lãnh đạo Iran để xem Mỹ đang đàm phán với ai. Ông cho biết các lãnh đạo cấp một và cấp hai của Iran đã bị loại bỏ, đồng thời Iran không còn máy bay hay tàu chiến. Ông cũng nhắc lại việc Mỹ đã phá hủy bộ máy lãnh đạo và năng lực quân sự của nước này.

Ông Trump bảo vệ quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran (JCPOA) năm 2018 dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama để ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông nhấn mạnh Chiến dịch Búa tạ lúc nửa đêm và Chiến dịch Cơn cuồng nộ dữ dội đã phá hủy hoàn toàn khả năng làm giàu uranium của Iran, đánh bại Tehran về cả quân sự lẫn tài chính.