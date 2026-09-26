Theo TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 25/9 đã lên tiếng về thỏa thuận an ninh ở Biển Đen, đồng thời lên án việc Ukraine tấn công tàu thuyền ở khu vực này.

"Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra các đề xuất về bảo đảm an ninh tại Biển Đen, nhưng chưa có cuộc đàm phán thực chất nào về vấn đề này. Bất kỳ giải pháp nào nhằm bảo đảm an ninh tại Biển Đen cũng cần được xây dựng một cách tổng thể, thay vì xử lý riêng lẻ từng vấn đề. Điều này đòi hỏi các cuộc đàm phán rất phức tạp", ông Peskov cho hay.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Cũng theo quan chức Điện Kremlin, phía Ukraine đã nhắm mục tiêu vào tàu thương mại và tàu chở dầu của Nga, cũng như các tàu mang cờ nước ngoài và điều này đã dẫn tới các hành động đáp trả của Moscow.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn tổng cộng 645 UAV được Ukraine triển khai trong ngày qua, phần lớn trong số này xuất hiện ở khu vực Biển Đen và Biển Azov.

Khi được hỏi về tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho phép Kiev sản xuất tên lửa phòng không Patriot, ông Peskov đáp: "Ông Zelensky gần đây đã đưa ra rất nhiều tuyên bố".

Về quan hệ với Anh và Pháp, ông Peskov nhấn mạnh Nga chưa vội bổ nhiệm đại sứ mới tại hai quốc gia này, trong bối cảnh quan hệ song phương chưa trở lại bình thường. "Việc bổ nhiệm đại sứ sẽ có những khoảng thời gian gián đoạn nhất định. Không có lý do gì để vội vàng khi quan hệ của Nga với Anh - Pháp chưa được khôi phục", quan chức Điện Kremlin nói.