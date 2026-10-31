Mỹ điều 10 máy bay vận tải quân sự tới Israel

Máy bay vận tải C-17A Globemaster của Mỹ. Ảnh: U.S. Marine Corps Forces, Europe and Africa

Mỹ đã điều 10 máy bay vận tải quân sự tới các căn cứ không quân của Israel ở khu vực Negev, miền nam nước này, trong bối cảnh chuẩn bị cho khả năng tiến hành một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran.

Đài truyền hình KAN của Israel hôm 29/10 đưa tin, các máy bay đã hạ cánh xuống hai căn cứ Ovda và Nevatim. Ngoài ra, nhiều máy bay quân sự khác của Mỹ được cho là đã được điều tới các căn cứ ở Jordan, Ảrập Xêút và Qatar.

Các máy bay trên xuất phát từ căn cứ Fort Bliss, bang Texas, nơi đặt một trong những trung tâm phòng không lớn nhất của quân đội Mỹ, bao gồm các cơ sở liên quan đến tên lửa đánh chặn và các tổ hợp phòng không.

Phía Mỹ chưa xác nhận tin tức về đợt triển khai trên. Hiện cũng chưa rõ các máy bay vận chuyển loại hàng hóa gì, cũng như Washington đã quyết định tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Iran hay chưa.

Tư lệnh CENTCOM báo cáo ông Trump các phương án mới tấn công Iran

Tư lệnh CENTCOM và Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ. Ảnh: APA

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, người đứng đầu lực lượng Mỹ tại Trung Đông, đã báo cáo Tổng thống Donald Trump về các phương án quân sự đối với Iran trong cuộc họp tại Nhà Trắng hôm 29/10.

Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ và những người nắm rõ nội dung cuộc họp cho biết, ngoài Đô đốc Brad Cooper, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Dan Caine, cùng các thành viên khác trong nội các cũng dự họp.

Cuộc gặp diễn ra một ngày sau khi các quan chức quân sự này có cuộc họp tại Nhà Trắng với Phó Tổng thống JD Vance. Theo một số báo cáo, ông Vance được cho là đã chủ động liên hệ với Iran nhằm khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, Tổng thống Trump bác bỏ thông tin này, nói rằng Phó Tổng thống chỉ trao đổi với phía Iran về vấn đề thiếu hụt thiết bị y tế.

Các cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Trump đang cân nhắc khả năng phát động một chiến dịch quân sự mới nhằm vào Iran, sau chiến dịch không kích của Mỹ và Israel hồi đầu năm nay.

Ông Putin nói về lệnh ngừng bắn ở Oleshky

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Tổng thống Vladimir Putin nói Nga đang rà phá bom mìn quanh Oleshky để tạo điều kiện cho các hoạt động nhân đạo sau lệnh ngừng bắn tạm thời với Ukraine.

Theo hãng tin TASS, Tổng thống Putin ngày 29/10 đã xác nhận về chiến dịch nhân đạo đang diễn ra tại thành phố Oleshky sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Ukraine được thông qua.

Tổng thống Putin cũng cáo buộc lực lượng Ukraine đã đặt mìn tại các lối vào ở Oleshky, đẩy khu vực này đến gần một thảm họa nhân đạo. Song, ông Putin nhấn mạnh quân đội Nga đang thúc đẩy việc rà phá bom mìn nhằm đảm bảo an toàn cho các đoàn xe viện trợ. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận nhiều thiết bị nổ được phát hiện quanh Oleshky có xuất xứ từ các nước phương Tây và đang được kích nổ ngay tại chỗ để đẩy nhanh tiến độ rà phá.