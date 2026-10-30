Tổng thống Vladimir Putin nói Nga đang rà phá bom mìn quanh Oleshky để tạo điều kiện cho các hoạt động nhân đạo sau lệnh ngừng bắn tạm thời với Ukraine.

Theo hãng tin TASS, Tổng thống Putin ngày 29/10 đã xác nhận về chiến dịch nhân đạo đang diễn ra tại thành phố Oleshky sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Ukraine được thông qua.

"Một chiến dịch đang được lên kế hoạch thực hiện ngay lúc này và trong vài ngày tới, có thể là hôm nay hoặc ngày mai, với sự hỗ trợ từ Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, nhằm cung cấp viện trợ trực tiếp cho dân thường ở Oleshky. Chúng tôi đang nỗ lực thực hiện việc này cũng như đang nỗ lực giải quyết xung đột với Ukraine", ông Putin cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Tổng thống Putin cũng cáo buộc lực lượng Ukraine đã đặt mìn tại các lối vào ở Oleshky, đẩy khu vực này đến gần một thảm họa nhân đạo. Song, ông Putin nhấn mạnh quân đội Nga đang thúc đẩy việc rà phá bom mìn nhằm đảm bảo an toàn cho các đoàn xe viện trợ. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận nhiều thiết bị nổ được phát hiện quanh Oleshky có xuất xứ từ các nước phương Tây và đang được kích nổ ngay tại chỗ để đẩy nhanh tiến độ rà phá.

Trong một tuyên bố riêng rẽ cùng ngày, lãnh đạo Điện Kremlin khẳng định Nga muốn cải thiện quan hệ với châu Âu thay vì tìm kiếm một cuộc xung đột mà "không bên nào có thể chiến thắng".

"Chúng tôi ủng hộ mọi bước đi nhằm khôi phục quan hệ đầy đủ và toàn diện với các nước châu Âu. Nhiều người chỉ bàn về nguy cơ xung đột vào năm 2030, nhưng chúng tôi không muốn bất kỳ cuộc chiến nào với châu Âu. Nếu có ai muốn điều đó, hãy cứ để họ chuẩn bị. Nhưng hiện tại họ vẫn chưa thể gây ra một thất bại chiến lược cho Nga và cũng sẽ không làm được điều đó vào năm 2030", ông Putin nói.

Trong thời gian qua, Tổng thống Putin đã nhiều lần phủ nhận việc Nga đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột với châu Âu, đồng thời kêu gọi các quốc gia cùng chung sống hòa bình và tìm kiếm con đường phát triển chung.